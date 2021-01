Federica Sciarelli, conoscete il figlio? Chi è Giovanni Maria

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Federica Sciarelli e la sua vita privata lontana dai riflettori di Chi l’ha visto. In particolar modo, ecco che i riflettori sono puntato sul figlio della giornalista, Giovanni Maria. Ma cosa consociamo del giovane ragazzo?

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Federica Sciarelli in campo lavorativo, mostrando di essere una giornalista piena di grande talento e pronta a gestire ogni tipo di contesto, o fuori programma, che si presenta durante la messa in onda di Chi l’ha visto.

La giornalista e conduttrice in questi anni ha sempre di evitare i riflettori del gossip italiano, ma non nascondendo nulla della sua vita. Non a caso, ecco oggi nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo proprio il figlio della conduttrice.

Chi è Giovanni Maria?

Della vita privata di Federica Sciarelli conosciamo ben poco, se non il fatto che la giornalista è nata nel 1958 e che ha alle spalle un passato da atleta. La sua carriera è iniziata diverso tempo nella redazione del TG3 al fianco di Sandro Curzi. Pochi anni dopo, ecco che per la Sciarelli arriva il successo con Chi l’ha visto.

Il successo più importante per Federica Sciarelli arriva in campo privato grazie alla Nascita del figlio Giovanni Maria, il cui padre è un cameraman Rai. Anche nel caso del ragazzo conosciamo ben poco, se il fatto che a oggi ha 24 anni e che preferisce una vita lontana dai riflettori.

Una mamma apprensiva

Federica Sciarelli, inoltre, in occasione di una lunga intervista rilasciata al magazine Intimità ha avuto modo di raccontarsi in toto anche nel ruolo sia come donna che come portavoce di tante battaglie a lei affidate attraverso la redazione di Chi l’ha Visto: “Divento la lancia di chiunque si rivolga a me, a noi, ma assorbo anche il dolore che racconto come una spugna. Per questo ogni tanto dico che vorrei cambiare programma. Dopo tanti anni, è duro continuare a misurarsi con la sofferenza”.

A non rimanere indifferente è anche il figlio Giovanni Maria, come spiegato dalla stessa giornalista: “Il risultato è che, anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti, lui mi dice ‘Mamma, questo programma, però! Mi fai venire l’ansia…’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa? Certo– conclude Federica Sciarelli-, le storie che raccontiamo sono eccezioni e non la regola, però è chiaro che a furia di dare notizie del genere non è che posso proprio avere dei sonni tranquilli”.

