federico-bernardeschi-e-veronica-ciardi-genitori-di-deva,-pronti-al-matrimonio:-quando-si-sposeranno

Per Federico Bernardeschi quest’estate sarà molto importante, perché, oltre a Euro 2020, per lui sono previste le nozze con l’ex gieffina Veronica Ciardi. A rivelarlo è La Nazione. Per il giocatore bianconero e l’ex concorrente del Grande Fratello il matrimonio è previsto per il prossimo luglio, subito dopo la fine degli Europei di calcio.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposano

Sulle nozze al momento non si conoscono i dettagli. Non è stata infatti ancora svelata la data precisa del matrimonio, anche se, come riportato dal Corriere dello Sport, sembra essere nota la location della cerimonia, prevista a Carrara, al Duomo di Sant’Andrea. Il ricevimento invece dovrebbe tenersi presso lo stabilimento Principe della Fossa Maestra, uno tra gli ultimi acquisti del giocatore di calcio.

La storia d’amore tra Bernardeschi e Ciardi

Bernardeschi e Ciardi si sono conosciuti a Formentera nel 2016, grazie ad alcuni amici in comune. Ben presto il loro colpo di fulmine si è trasformato in una relazione, con tanto di dedica musicale (“Firestone” di Kygo e Conrad Sewell) su Instagram del campione della Juventus. Tuttavia, complice la volontà di Veronica di tenere quella storia lontana dai riflettori, di loro si sa poco. Nel 2017, dopo meno di un anno, l’amore di Ciardi e Bernardeschi sembrava essere giunto al capolinea. Queste le parole di Veronica su Instagram:

La nostra storia è finita in modo sereno e condiviso. Non verrà fatto del gossip e non si speculerà. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa. Ci lasciamo nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell’amore. Ci saremo sempre l’uno per l’altro. É un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle.

Bernardeschi, ricevuto l’addio social dalla compagna, non credette a quelle parole e sotto a quel post commentò: “Tu sei unica e speciale! Per sempre comunque“. Alla fine quel “per sempre” ha dato i suoi frutti: Federico e Veronica, sono ritornati insieme e nel 2019 hanno avuto una bambina, Deva.

Il perché del nome Deva

Durante il primo lockdown, l’attaccante della Juve, intervistato su Instagram da Lapo Elkann, ha confidato che la sua compagna Veronica Ciardi gli ha regalato la gioia più grande della sua vita, la figlia Deva:

Mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome indy, che significa “dea della luna”. Quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì. Per me la famiglia è molto importante, perché ti trasmette quei valori che poi ti porti avanti per tutta la vita. Io voglio trasmettere a mia figlia dei valori, così come mia moglie le vorrà trasmettere i suoi.

Chi è Veronica Ciardi

in foto: Veronica Ciardi nel 2011

Tra le mura della casa del Grande Fratello 10, Veronica Ciardi è stata una delle protagoniste di quella edizione, sopratutto per le sue storie amorose con i concorrenti del reality. Dapprima si è legata a Massimo Scattarella, poi ha avuto un flirt con Mauro Marin e infine un rapporto saffico con Sarah Nile. Dopo l’esperienza al reality show di Canale 5 Ciardi ha ottenuto qualche piccolo ruolo come attrice ed è stata inviata di Pomeriggio 5. Ben presto però ha scelto di ritirarsi a vita privata per tenere la sua vita al riparo dai riflettori.