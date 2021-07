Federico Chiesa: i rapporti con il padre e chi è la fidanzata da 100mila fan

Quanto hanno influito i successi conquistati da papà Enrico nella carriera del giovane talento della Nazionale Italiana? A sostenerlo non c’è solo la famiglia, ma anche la sua dolce metà

Federico Chiesa è indubbiamente uno dei protagonisti degli Europei 2020, ma i più giovani probabilmente non sanno che il suo talento fa parte del patrimonio genetico lasciatogli dal padre Enrico. La passione per il calcio è di famiglia ed è nata dal successo conquistato appunto dal papà negli Anni ’90. Oggi allenatore, un tempo era posizionato nelle classifiche dei migliori attaccanti italiani, con 216 gol segnati giocando per le squadre Sampdoria, Fiorentina, Siena, Parma e Lazio.

I rapporti tra Federico e papà Enrico sono ottimi. La loro è una famiglia tradizionale, basata su un matrimonio solido. Per il giovane e talentuoso attaccante juventino, i genitori hanno giocato un ruolo importante nella sua carriera nel mondo del calcio. Infatti, sia sua madre Francesca che Enrico l’hanno sempre sostenuto e ora non possono che essere orgogliosi per i risultati che sta ottenendo.

Tutta l’Europa parla di Federico Chiesa, che è cresciuto umanamente e professionalmente anche grazie all’appoggio dei due genitori. Lui stesso ha raccontato che la passione gliel’ha trasmessa suo papà Enrico, portandolo quando era bambino alla Settimianese. Un bellissimo rapporto quello che condividono padre e figlio.

Federico è consapevole del fatto che suo padre abbia una certa esperienza come calciatore, tanto che accetta i suoi consigli con piacere. Sul web è possibile trovare varie foto che li ritraggono insieme. In particolare, fa emozionare lo scatto che ritrae Enrico in campo mentre tiene in braccio un piccolo Federico Chiesa.

Nella vita del giovane talento della Nazionale Italiana, gioca un ruolo importante anche la fidanzata, Benedetta Quagli. Su Instagram la 20enne conta più di 97mila followers. In questi giorni i suoi seguaci sono aumentati notevolmente.

Basti pensare che fino a qualche giorno fa la giovanissima influencer, nata a Firenze, contava quasi 30mila followers in meno. Sono tante le persone che sono rimaste colpite dal talento di Chiesa, che aveva già dimostrato alla grande i suoi punti di forza negli scorsi mesi con la Juventus.

Federico e Benedetta sono entrambi amanti degli animali e formano una coppia da due anni. Lei, come è possibile vedere nel suo account social, fa sempre sentire il suo sostegno al fidanzato. Ha sicuramente le carte in regola per essere una influencer di successo.

Oltre gli animali, nella sua vita occupano un posto importante lo sport, i viaggi e i tatuaggi. Molti sono convinti che la fidanzata di Chiesa sia del 1993, come si legge spesso sul web. Lei stessa, quando le è stata fatta una domanda sulla differenza d’età con Federico, ha precisato di essere nata nel 2001.

Da quando Federico è entrato a far parte della squadra bianconera, Benedetta ha instaurato un buon rapporto con un’altra wag juventina, ovvero Alice Campello (Moglie di Alvaro Morata).