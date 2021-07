Federico Chiesa, la fidanzata del bomber azzurro è pronta per il grande passo

La fidanzata del bomber e giocatore azzurro, Federico Chiesa, è pronta per il grande passo. Ecco di cosa si tratta.

Federico Chiesa

Federico Chiesa è un giocatore della juventus e della nazionale italiana. Nato nel 1997, a Genova, è figlio del famoso ex giocatore Enrico Chiesa. Il suo ruolo principale è l’attaccante esterno ma può ricoprire anche il ruolo di seconda punta o ala.

Nell’ultima partita dell’Italia giocata all’Europeo, il suo ingresso in campo è stato decisivo per far passare il turno alla nostra nazionale. Infatti, entrato da poco, ha segnato il gol decisivo dell’ 1 a 0 sulla nazionale austriaca. Nella partita di questa sera contro il Belgio, giocherà titolare per la prima volta nella competizione.

A seguito del calciatore della juventus c’è sempre la sua famiglia, composta da papà Enrico e mamma Francesca e dai fratelli Lorenzo, giocatore anche lui, e Adriana. Una famiglia davvero molto affiatata, come più volte dimostrato. Oltre alla famiglia, anche la sua fidanzata lo segue ovunque.

Federico Chiesa, ecco il grande passo con la fidanzata.

La fidanzata del calciatore della nazionale è Benedetta Quagli. La ragazza è nata nel 1999 ed è molto attiva sul suo profilo social, dove è possibile vedere il suo grande amore per i cani. Tante sono anche le dediche per il suo compagno.

I due fidanzati hanno già deciso che andranno a convivere, una scelta davvero molto importante per la vita della coppia. La destinazione della loro convivenza dovrebbe essere Torino, città dove Federico Chiesa già vive, visto che gioca nella juventus. I due stanno insieme da ben due anni.

Benedetta Quagli è molto amica di Annekee Molenaar e Alice Campello, rispettivamente fidanzate di De Ligt (anch’esso giocatore della juventus) e di Alvaro Morata. Sui social, erroneamente, molti credono che la ragazza sia del 1993, quindi quattro anni più grande del campione della juventus, ma in realtà non è così.