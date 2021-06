Federico Chiesa, la nuova fidanzata Benedetta Quagli è un’influencer su Instagram

Il 23enne attaccante della Nazionale di calcio dell’Italia Federico Chiesa è fidanzato dal 2019 con Benedetta Quagli. La ragazza, nata nel 1993, è originaria della Toscana e vanta oltre 65mila follower su Instagram. Innamoratissimi condividono spesso scatti di loro insieme sui social. Benedetta sostiene il compagno impegnato con la Nazionale di Mancini a Euro 2020 ed è una gran tifosa di calcio. L’attaccante è nato in una famiglia di calciatori e può contare anche sull’appoggio del padre Enrico e del fratello Lorenzo.

La storia d’amore tra Federico Chiesa e Benedetta Quagli

Federico e Benedetta sono fidanzati da due anni e dal loro Instagram si può constatare che la relazione va a gonfie vele. Unita dallo sport, dal calcio e dall’amore per cani. La fidanzata di Chiesa è un’influencer e sembra essere una grande appassionata di moda. Amanti entrambi dei viaggi e del mare, si sono concessi numerose vacanze insieme, alcune delle quali in posti esotici (come l’Africa). Chiesa in passato ha avuto una relazione con Caterina Ciabatti. L’ex è laureata in ingegneria civile e diversamente da Quagli ha il profilo Instagram privato.

L’attaccante della Nazionale è figlio di Enrico Chiesa e fratello di Lorenzo

Federico Chiesa e il padre Enrico Chiesa sono molto simili sia esteticamente e sia come calciatori. Il padre infatti ha giocato sia nella Fiorentina e sia nella Nazionale. La passione per il calcio è quindi genetica e sembra essersi tramandata anche al fratello Lorenzo Chiesa, che ha 16 anni e gioca nella Fiorentina Under 17.

Intervistato da Calcioshop, Federico ha ammesso: “Ho avuto sempre il pallone attaccato ai piedi grazie a mio padre, con cui ho un bellissimo rapporto. Non parliamo spesso di calcio, anche perché cerchiamo di parlare d’altro quando ci vediamo”. In un’altra recente intervista, questa volta alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato di quando ha pensato di smettere di giocare:

I miei genitori mi hanno insegnato il valore dell’umiltà, del rispetto e l’importanza di provare sempre a migliorarsi. Ho avuto una carriera un po’ in salita nelle giovanili. A 13 anni passai un brutto momento, perché vedevo i miei compagni di squadra crescere fisicamente e tecnicamente, migliorare e giocare ogni domenica, mentre io facevo fatica a tenere il ritmo. È stato così duro che ho pensato di smettere.

Cosa fa il calciatore nel tempo libero

Per Chiesa il talento è la predisposizione a fare qualcosa. Al quotidiano sportivo milanese ha detto: “Tutti ce l’hanno, ma purtroppo tanti passano una vita intera a cercare di scoprirlo e altri ancora non riescono a capirlo. Io sono stato fortunato, perché l’ho capito fin da piccolo“. Federico ama ascoltare la musica, in particolare quella commerciale hip hop e reggaeton. Il suo hobby nel tempo libero è leggere libri e guardare documentari, anche perché i genitori hanno sempre voluto che non trascurasse gli studi. “Mi piace l’Universo e scoprirlo…poi come tutti adoro giocare a Playstation“, ha confessato in un’intervista.