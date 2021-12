Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu fuori di sè: “Ora basta, Federico …”

Federico Fashion Style, il bravissimo parrucchiere dei vip, si è fatto conoscere dal grande pubblico a Ballando con le stelle e, se qualcuno prima di questa sua esperienza lo giudicava solo troppo fuori dalle righe si è dovuto ricredere perché lui, oltre ad essere eccentrico in apparenza, ha dimostrato di avere una grandissima personalità e di essere una gran bella persona. All’inizio ha esternato poco di sé stesso tanto che la giuria di Ballando con le stelle composta da Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e dal presidente Carolyn Smith, in più occasioni lo ha accusato di non lasciarsi andare e di non voler rivelare nulla di sè stesso. Poi, quando Federico è riuscito a lasciarsi andare ed è venuta fuori la sua vera personalità, tutti si sono ricreduti e lo hanno amato.

La moglie di Federico Fashion Style è stanca di sentir dire che il marito non sia etereo

Federico Fashion Style è certamente una persona molto eccentrica che ama vestire in modo vistoso e sempre pieno di pailletes e per questo spesso la gente crede che non sia etero. Lui ha sempre ribadito di essere etero ma senza riuscire a convincere i più e allora è intervenuta la moglie, Letizia Porcu che si è detta stanca delle continue insinuazioni sul conto del marito.

Letizia Porcu ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero in occasione della quale ha dichiarato: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. Essere sua moglie è molto impegnativo”.

Federico Fashion Style ribadisce la propria eterosessualità

Federico Fashion Style ha ribadito la propria eterosessulità dichiarando: “Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo”.

E poi ha continuato dicendo: “Ricordiamoci che essere fashion e alla moda non ti lega ad un orientamento piuttosto che un altro. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”.

E poi sulla sua bambina, della quale è profondamente innamorato, ha detto: “Sì è vero che abbiamo avuto la nostra bimba con la fecondazione assistita ma questa cosa non significa proprio nulla. Questo è legato ad un mio problema di salute e non altro. Io sono etero lo ripeto”.