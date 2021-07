federico-fashion-style-sbarca-a-napoli,-inaugurazione-con-tantissimi-vip:-dove-e-quando

Il noto parrucchiere Federico Fashion Style sbarca a Napoli con il suo Salone di bellezza, inaugurazione con tantissimi vip: ecco dove e quando

Federico Fashion Style apre a Napoli: dove e quando ci sarà l’inaugurazione (Fonte: Instagram)

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno degli hair stylist più famosi in Italia. Egli è nato a Roma il 5 ottobre 1989 e coltiva sin da piccolo la sua passione. A cinque anni, infatti, si divertiva ad aggiustare i capelli della mamma, usando degli stuzzicadenti come forcine. A tredici anni, invece, inizia a lavorare nel salone di un amico del padre, uno dei primi ad accorgersi del suo immenso talento.

La sua passione lo porta presto ad aprire un salone a Roma. Il suo salone è frequentato da tantissime personalità famose, come Valeria Marini o Giada Pezzaioli.

Il successo ottenuto dal suo salone lo fa approdare anche in televisione, su Real Time, con “Il Salone delle Meraviglie“. Il programma, diretto da Aldo Iuliano, ha come protagonista proprio l’hair stylist, che in ogni puntata, seguito dalle telecamere, nei suoi saloni racconta le giornate alle prese con le clienti molto esigenti.

Attualmente Federico ha tre saloni (due a Roma e uno a Milano), ma presto ne aprirà un altro a Napoli.

Federico Fashion Style sbarca a Napoli: inaugurazione con tantissimi vip

Il noto hair stylist Federico Lauri sbarca a Napoli: il famosissimo parrucchiere aprirà il suo quarto salone all’ombra del Vesuvio. Domenica 11 luglio ci sarà l’inaugurazione del nuovo salone, sito nel palazzo della Coin al Vomero, quartiere partenopeo. La cerimonia inaugurale inizierà alle 17:30 con il taglio del nastro. Saranno presenti tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione, tra questi Giulia De Lellis, Valeria Marini e direttamente da Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti.

L’evento poi proseguirà a Villa Domi, un antico monastero trasformato nel ‘700 in un’incantevole dimora con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Ci sarà una cena di gala riservata a 200 persone “super vip” con spettacoli con luci laser, intrattenimento musicale di Mbarka Bouaida, spettacolo freestyle del giovane e pluripremiato bartender e mixologist Rocco De Angelis e fuochi piromusicali.

Dalle ore 22, inoltre, potranno partecipare al party tutti i followers di Federico, i quali potranno prenotarsi attraverso l’invito pubblicato dal famoso hair stylist sul suo account Instagram.