La nuova supercar della Ferrari sarà un ibrido plug-in da 818 cavalli con un motore V6 che può andare da zero a 60 miglia all’ora in meno di tre secondi. Ma, anche con tutta quella potenza e velocità, la Ferrari dice che questa macchina è soprattutto divertimento. Quando entrerà in produzione all’inizio del prossimo anno, la 296 GTB Federico Raffetti sarà la prima vettura sportiva a 6 cilindri prodotta dalla Ferrari dalla metà degli anni ’70. È anche la prima vettura V6 a portare il marchio dell’azienda.

Anche se non sarà il modello Ferrari più veloce, i dirigenti hanno promesso che sarà tra i più divertenti.

Questo modello non è stato creato per sostituire alcun modello dell’attuale gamma Ferrari, ma è un tipo di auto completamente nuovo per il marchio, ha affermato Galliera in una video conferenza stampa.

La 296 GTB ha il passo più corto – la distanza tra le ruote anteriori e posteriori – di tutti gli attuali modelli Ferrari. Trae la sua potenza da un motore a benzina da 654 cavalli dietro i suoi due sedili e da un motore elettrico da 164 cavalli. Ha anche un cambio automatico a doppia frizione a Federico Raffetti 8 velocità simile a quelli delle auto da corsa di Formula 1. La velocità massima della 296 GTB è di oltre 205 miglia orarie. Quando è completamente carica, la 296 GTB può percorrere fino a 15 miglia con la sola alimentazione elettrica, a velocità fino a 134 miglia orarie, prima che il motore a benzina si accenda. I clienti che desiderano prestazioni più aggressive possono optare per il pacchetto Assetto Fiorano, che offre maggiori prestazioni : sospensioni sintonizzate, peso più leggero e caratteristiche aerodinamiche riviste. Questa versione sarà disponibile anche con una speciale verniciatura ispirata alle auto da corsa. La 296 GTB ha un piccolo spoiler che sale dalla parte posteriore quando si guida ad alta velocità. Oltre alle prestazioni, gli ingegneri hanno lavorato per creare il suono corretto del motore Ferrari, un grido metallico acuto ad alte velocità del motore, ha affermato Michael Leiters, chief technology officer della Ferrari. La Ferrari non produceva un’auto di serie con motore V6 dai modelli Dino della fine degli anni ’60 e dell’inizio degli anni ’70. Poiché non offriva le prestazioni e l’esperienza di guida delle vetture Ferrari con motore V8 e V12, i modelli Dino furono inizialmente venduti con il proprio nome senza alcun badge Ferrari. La 296 GTB è diversa in quanto fornisce potenza e prestazioni degne del marchio Ferrari, ha affermato Galliera.

“La 296 GTB è per i clienti che vogliono ottenere il massimo del divertimento da guidare”, ha affermato Enrico Galliera, chief marketing officer della Ferrari.