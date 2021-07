Federico Rossi sta bene e non ha alcun sintomo nonostante la positività al Covid 19. Lo ha spiegato lui stesso su Instagram, dove si è mostrato sorridente: “Ah comunque raga sono in quarantena”, ha chiarito, giustificando le numerose Stories che ha registrato negli ultimi giorni tra le mura di casa. Che non è più la stessa che ha condiviso con la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto. Lei, nel frattempo, sta già arredando la sua nuova sistemazione.

Continua a leggere