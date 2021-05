Fedez: accusato di aver mentito sulla sua malattia | La replica è da applausi

Fedez, dopo il Concertone del 1 maggio e l’accusa alla Rai di censura, è nell’occhio del ciclone. Le polemiche intorno al suo discorso sono sempre più accese e i suoi avversari stanno facendo di tutto per screditarlo. Nelle ultime ore è stata ripresa una vecchia dichiarazione sulla sua malattia ed è stato accusato di mentire. Ecco cosa sta succedendo

Federico Lucia, in arte Fedez, è in questi ultimi giorni nell’occhio del ciclone per la sua accusa di censura di Rai 3 e per le sue dichiarazioni contro la Lega. Nelle ultime ore tante sono state le repliche contro il cantante, messe in atto dai suoi ‘avversari’ sia politici che non.

L’artista però non si è tirato indietro e ha controbattuto con forza e tenacia, contro chi ha tirato fuori dei suoi vecchi testi o dichiarazioni passate. Non da ultima questa postata sul suo canale Twitter, dove viene accusato di aver strumentalizzato una sua patologia e di mentito sulla gravità del suo stato di salute.

Fedez, cosa è successo al Concertone del 1 maggio

Ma andiamo per gradi e ripercorriamo con cura e calma le tappe che hanno portato a tutto questo. Il 1 maggio come di consueto è stato organizzato il fantomatico Concertone per la Festa dei Lavoratori dall’emittente Rai 3. Tra gli ospiti figurava Fedez che sul palco ha sferrato un attacco potentissimo contro la Lega per le posizioni omofobe e in particolare contro il senatore Ostellari, colpevole di aver osteggiato il Ddl Zan.

L’artista non si è limitato a lanciare una vera bomba sul partito politico di destra ma ha anche dichiarato di essere stato caldamente invitato dai vertici Raitre a non proporre quel discorso in mondovisione ma di edulcorarlo, eliminando qualsiasi citazione politica e soprattutto omettendo i nomi e i cognomi. Il rapper però non ha voluto sentire ragioni e ha deciso ugualmente di seguire il testo, che secondo la vicedirettrice dell’emittente televisiva non era opportuno e perciò doveroso di modifica.

Ovviamente ne è conseguito uno scontro senza precedenti e dopo le smentite, Fedez ha deciso di pubblicare via Twitter le chiamate intercorse tra lui e i vertici Rai. Da qui si sono formate due ‘fazioni’, pro e contro il marito di Chiara Ferragni. Se il mondo dello spettacolo e quasi la maggioranza dei suoi fan si è schiarato tutto in sua difesa, ce ne sono alcuni che stanno rispolverando vecchie dichiarazioni e citazioni di canzoni, cercando di demolirlo.

La reazione ad un’accusa via Twitter

Come abbiamo precedentemente detto Fedez con il suo discorso del 1 maggio ha alzato un bel polverone, dando parecchi grattacapi all’opinione pubblica e politica che non può far altro che schierarsi o in un senso o nell’altro. Nelle ultime ore c’è stato un utente twitter che ha accusato il cantante di aver dichiarato il falso. Infatti secondo l’uomo il rapper avrebbe rivelato di soffrire di sclerosi multipla.

La reazione dell’artista è stata immediata e non ha perso tempo a replicare smentendo il post dell’utente. Ha condiviso a sua volta il tweet e ha spiegato che la sua patologia è un’altra: la demielizzazione al cervello. Ovviamente la polemica non accenna a spegnersi ma sicuramente ne vedremo ancora delle belle sull’argomento: se oggi è la malattia, domani cosa sarà? Staremo a vedere.

Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla. E quindi? https://t.co/jxjrXQEnRz — Fedez (@Fedez) May 3, 2021

