fedez,-achille-lauro-e-orietta-berti-insieme:-il-trio-inaspettato-manda-in-tilt-il-web

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti hanno inciso una canzone insieme. No, non è un sogno: è tutto vero. Sono tre nomi tra i più amati dal popolo del Web, e non solo, in questo periodo. Fedez è sempre più apprezzato non solo per la sua musica ma anche per il suo impegno nel sociale e nella beneficenza. Achille Lauro ha conquistato il pubblico con la sua musica e con le sue performance sul palco del Festival di Sanremo, e non solo. E infine Orietta Berti, anche lei è entrata nelle grazie del pubblico social grazie a Sanremo. Ha partecipato all’edizione del 2021 e ne è diventata il simbolo.

Orietta è riuscita a entrare nel cuore anche del pubblico più giovane con la sua simpatia, ma anche con le sue avventure e le sue gaffe. Nessuno potrà mai dimenticare infatti che è stata fermata dalla polizia la sera prima di esibirsi, oppure che ha allagato la stanza dell’albergo. Così come è passata alla storia la gaffe sui Maneskin: li ha ribattezzati Naziskin. In attesa di un duetto con la band campione d’Europa, Orietta Berti è protagonista insieme a Fedez e Achille Lauro dell’estate 2021.

I tre artisti hanno annunciato sui loro profili social l’uscita della loro canzone insieme: il titolo è Mille e sarà disponibile dall’11 giugno. Prima dell’annuncio Fedez aveva avvisato i suoi follower, scrivendo: “Non so se siete pronti a quello che vi dirò tra poco”. In effetti nessuno era pronto a questo trio inaspettato e forse nessuno avrebbe mai immaginato di vederli insieme. Forse proprio perché è stata una vera sorpresa il Web è letteralmente in tilt, da più di un’ora. Su Twitter i nomi dei cantanti e il titolo della canzone sono finiti in tendenza. Tra i commenti più divertenti c’è chi immagina di sentire Orietta Berti cantare con l’autotune, oppure chi ancor prima di ascoltare il brano è già sicuro che questo trio sia una delle cose migliori del 2021.

La Berti è stata anche paragonata a Nicki Minaj, pronta a dominare l’estate. Non sono mancate le riflessioni su un indizio fornito da Orietta ieri sera a Che Tempo Che Fa, quando ha detto “500 + 500”. Che fa, appunto, mille. Un utente si è detto dispiaciuto, ironicamente, dei cantanti che si apprestano a far uscire il brano per l’estate: “Mille vi ha surclassato già solo col suo annuncio”. L’estate del 2021 avrebbe già il suo tormentone insomma, ancor prima di sentire la canzone sono già tutti pazzi di questo trio. Insomma, la canzone di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è già regina della bella stagione.

Mi spiace davvero per tutti gli artisti che hanno fatto uscire/si apprestano a far uscire i loro tormentoni estivi, #Mille vi ha surclassato già solo col suo annuncio. ????

Il potere di Queen Orietta ???? pic.twitter.com/jflrmivHCy — SkinnyGio (@SkinnyGio) May 31, 2021

La Regina delle conchiglie che ieri spoilerava tutto a #ctcf con “500+500”

The power she has ???? #Mille https://t.co/VwIXb8AIpF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 31, 2021