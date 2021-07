Fedez: “Assurda la proposta di ‘regolamentare’ me e mia moglie perché siamo imprenditori e diciamo la nostra. E allora Berlusconi che fa politica?”

“Ho appena finito di leggere un articolo di Stefano Feltri in cui si dice che io e mia moglie operiamo in una zona grigia, e che in quanto imprenditori, per dire la nostra, da cittadini, dovremmo essere regolamentati“. Sono le parole di Fedez, che ieri sera ha organizzato una diretta per parlare di eutanasia e del disegno di legge contro l’omotransfobia insieme ad Alessandro Zan, Pippo Civati e Marco Cappato. “Trovo assurdo che Berlusconi, da imprenditore, possa fare politica senza che nessuno dica niente. Lo stesso riguarda altri imprenditori, che da sempre dicono la loro, come De Benedetti, Briatore e Montezemolo. Fedez e Chiara Ferragni, invece, per qualcuno, non possono”.