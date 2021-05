fedez-contro-barbara-d’urso-in-una-canzone:-la-replica-della-conduttrice-«ha-sbagliato»

Fedez continua a far discutere per i contenuti dei suoi brani; il rapper è stato screditato dopo ciò che è successo al Concertone del Primo Maggio per aver in passato usato le stesse tematiche per attaccare Tiziano Ferro. Ora però il marito di Chiara Ferragni è stato coinvolto in un’altra polemica che vede al centro di questa proprio Barbara D’Urso.

Fedez contro Barbara D’Urso

Per placare gli animi, Fedez ha ammesso di aver in passato detto frasi omofobe, dichiarando che nel quartiere dove è cresciuto non c’è mai stata educazione in questo senso. A coinvolgerlo però in un altro polverone mediatico ci ha pensato il suo pezzo dal titolo Blasfemia in cui Fedez offende Barbara D’Urso; ecco le parole del rapper:

Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara d‘Urso perché io non posso ancora concedermi questo lusso.

La polemica è stata cavalcata da Giovanni Ciacci che a Pomeriggio 5 ha detto apertamente che Fedez dovrebbe chiedere scusa perché altrimenti le sue frasi al Concertone del Primo Maggio risuonerebbero solo come un controsenso. Anche Cecchi Paone ha dato manforte alla conduttrice; Barbara D’Urso, comunque, sulle parole di Fedez ha dichiarato:

Non porto rancore, va benissimo così, volo alto. Anche se ha sbagliato contro di me, augurandomi di essere uccisa, che fosse ironico o non ironico non ha importanza, se cambi e fai cose belle per la gente dico ‘bravo Fedez’ come faccio da anni.

Insomma sembra essersi risolto in breve tempo anche questo nuovo polverone, ma Fedez chiederà davvero scusa a Barbara D’Urso oppure fingerà che non sia mai successo nulla? Lo scopriremo più avanti!