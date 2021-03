fedez-dopo-il-parto-di-chiara-ferragni:-“sono-in-ospedale,-stiamo-tutti-bene”

Nella giornata di oggi, 23 marzo 2021, è venuta alla luce la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, la piccola Vittoria, è nata questa mattina, come poco dopo il parto hanno fatto sapere pubblicando alcuni scatti su Instagram, i due neo genitori. Un’emozione incredibile, nonché un evento che aveva mobilitato già social e web, pronti ad annunciare l’arrivo della seconda principessa di casa, atteso dai milioni di fan della coppia. Un momento bellissimo, dinanzi al quale il rapper milanese non ha trattenuto le lacrime per la felicità e l’emozione.

Fedez in collegamento dall’ospedale

Diventare papà per la seconda volta è stata una gioia immensa per Fedez che, però, intervenuto fulmineamente in una conferenza stampa organizzata per la promozione del nuovo programma di cui è il conduttore, ha voluto rassicurare tutti: “Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ho 20 minuti di sonno ma ci tenevo a esserci”. Un saluto velocissimo, quindi, quello del rapper che poi è tornato ad occuparsi della sua Chiara e della nuova arrivata nella famiglia Lucia-Ferragni, che ben presto potrà varcare la soglia di casa per conoscere il suo fratellino Leo che la aspetta “con tanto amore”, come ha detto il piccolo immortalato in un video, mentre attende il ritorno di mamma e papà.

Il nuovo show con Fedez e Mara Maionchi

Il programma a cui si fa riferimento e di cui Fedez sarà il volto principale, insieme a Mara Maionchi, è “Lol: Chi ride è fuori“, nuovo show che dal primo aprile vedremo su Amazon Prime Video, definito dal cantante come “Una ventata d’aria fresca in un palinsesto impolverato“. Il format metterà a dura prova un parterre di personaggi che hanno fatto della risata il loro mestiere e che, quindi, dovranno sfidarsi nella gara più difficile di tutte: non ridere alle battute dei loro colleghi. Nel cast di partecipanti ci sono: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Michela Giraud, Ciro e Fru dei The Jackal, Frank Matano, Angelo Pintus e Katia Follesa.