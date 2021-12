fedez-e-chiara-ferragni-hanno-il-covid:-“siamo-asintomatici,-i-bimbi-negativi”

Chiara Ferragni e Fedez hanno il Covid ma sono asintomatici: come stanno i figli

Fedez e la moglie Chiara Ferrragni di recente hanno fatto sapere sui social di essere stati costretti a tornare a Milano interrompendo la loro vacanza in montagna, non appena i loro figli Leone e Vittoria hanno avuto dei sintomi influenzali.

Oggi lunedì 27 dicembre 2021 il noto rapper e la sua amata hanno fatto un annuncio per niente piacevole, tramite dei video condivisi su Instagram. In particolare la popolare coppia è risultata positiva al Covid:

“E’ una situazione un po’ così. Fortunatamente siamo asintomatici, i bimbi per ora sono negativi”.

Fedez e lo spiacevole annuncio sui social: “Io e Chiara Ferragni siamo positivi al Covid”

Di recente Fedez e Chiara Ferragni non hanno avuto altra scelta oltre a quella di tornare a casa in fretta. Quest’ultima ha spiegato la ragione per cui lei e il marito non hanno potuto trascorrere come volevano le loro vacanze di Natale: “Quest’anno non siamo stati particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, non stava bene, oggi ha solo la tosse, però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali, non si sa mai, ma speriamo di no, visto che qua siamo un po’ isolati”.

Il rapper e la popolare imprenditrice oggi hanno ribadito che i loro figli fortunatamente non hanno il Covid, però hanno dato la seguente brutta notizia su di loro:

“Io e Chiara siamo positivi. Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno. Non possiamo mantenere il distanziamento dai bambini dovendoli accudire”.

Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Capodanno a casa. Lui sottolinea: “Grande conquista personale”

A questo punto dopo Fedez ha rotto il silenzio anche Chiara Ferragni, con queste parole: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare di cui il risultato è arrivato adesso. Io e Fedez siamo positivi, i bambini non si sa come sono negativi”.

Successivamente il rapper ha precisato:

“La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, insomma, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda. Piccolo bilancio di questa situazione c’è un lato positivo, farò il Capodanno a casa questa è una grande conquista personale“.

Il rapper che nei giorni scorsi ha fatto una gaffe ad Amici, ha concluso il suo discorso così: “Lato tragicomico è che non ho una vita sociale e non esco quasi mai di casa, eppure eccomi qua. L’altra rottura è stare con le mascherine tutto il giorno in casa”.

L’articolo Fedez e Chiara Ferragni hanno il Covid: “Siamo asintomatici, i bimbi negativi” sembra essere il primo su LaNostraTv.