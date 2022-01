Fedez e Chiara Ferragni, lui non mette più la fede al dito e …

Fedez pare non indossi la fede nuziale e questo ha creato parecchio caos sul web. E’ da un pò di tempo che si parla di una ipotetica crisi tra i due coniugi, ma sostanzialmente i due hanno sempre smentito. Ad ogni modo, ci sono dei particolari che in questi giorni hanno fatto storcere un pò il caso a tutti. Sembra infatti che il rapper non indossi la fede nuziale al dito e pare che non abbia neppure commentato o messo dei like ai post della moglie Chiara Ferragni. Si tratta di gesti di poca importanza, ma che parlando di Fedez e di Chiara potrebbero non essere poi così di poco conto. I due vivono praticamente sui social e quotidianamente condividono la loro vita con i loro follower provenienti da ogni parte del mondo. Ad ogni modo, qualcuno sembra abbia iniziato a dire che tra Fedez e Chiara ci sia una presunta crisi. Ma è davvero così?

Fedez e Chiara, crisi all’orizzonte?

Fedez e Chiara sono una delle coppie più famose in tutto il mondo. In questi giorni si è tanto parlato di una possibile crisi tra i due ma ad ogni modo non ci sono notizie ufficiali. I due sono apparsi proprio nelle ultime ore nella loro casa milanese e questo non farebbe pensare che ci siano dei problemi. E allora per quale motivo Fedez non porta la fede nuziale?

Il rapper non porta al fede al dito, per quale motivo?

Effettivamente in queste ultime Instagram Stories sembra che il rapper si sia mostrato senza l’anello nuziale al dito e questo ha creato caos sul web. Milioni di fan hanno notato questo particolare e immaginato che potesse esserci qualcosa che non va. La soluzione a questo mistero potrebbe essere più semplice del previsto. Potrebbe semplicemente essere che Fedez ha per poco tempo messo da parte l’anello.

Caos in rete, i fan preoccupati per una possibile crisi tra i Ferragnez

Al momento non sembra che Chiara nè tantomeno Fedez abbiano commentato questa vicenda e non hanno dato alcuna spiegazione al riguardo. Tanti follower sono piuttosto preoccupati per le sorti della coppia, tanti altri invece sostengono che non ci sia nulla di preoccupante e che Fedez e Chiara vanno d’amore e d’accordo come sempre.