fedez-e-chiara-ferragni,-vacanza-al-mare:-il-costo-dell’hotel-per-una-notte

Chiara Ferragni ed il marito, il rapper Fedez, stanno trascorrendo dei giorni di meritata vacanza in uno dei resort più belli ed esclusivi della Versilia. Insieme alla nota imprenditrice digitale e al musicista anche il piccolo Leone e la secondogenita Vittoria.

Per le loro vacanze quest’anno la coppia più gettonata e seguita sui social ha scelto Forte dei Marmi. Ad assicurare alla famiglia Ferragni-Lucia adeguata ospitalità è l’Augustus hotel. Un resort incastonato in un paesaggio spettacolare tra la finissima sabbia del mare e la frescura della pineta, che fa da contorno alla struttura.

La struttura alberghiera è immersa nel verde ed è costituita da varie strutture, quali Villa Presenti, la Nave (una moderna struttura con vasti balconi con vista sulla pineta) ed altre sette ville private. Inoltre gli ospiti dell’albergo, quindi anche i Ferragnez, posso utilizzare la spiaggia privata ed il Lido, ex villa Agnelli.

Anche Chiara ha scelto di utilizzare la spiaggia privata dell’hotel. Sono infatti tanti gli scatti che in questi giorni l’influencer ha condiviso sui social e che la ritraggono vicino al mare, insieme alla mamma Marina e ai suoi due figli, Leone e Vittoria.

Ma quanto spenderanno Chiara Ferragni e Fedez al giorno? Dopo un’attenta ricerca sui portali specializzati in prenotazioni alberghiere, si apprende che la celebre coppia potrebbe aver speso fino a 1000 euro a notte per una junior suite.

Una cifra che potrebbe far indignare in molti. Ma si sa, il lusso si paga ed ha il suo costo. E i Ferragnez possono permettersi questo e altro. Al momento non è dato sapere quale tipologia di camera stiano utilizzando i Ferragnez, non si esclude che gli stessi possano usufruire anche di una delle ville private a disposizione dell’hotel.

Chiara Ferragni ha partecipato nei giorni scorsi ad un evento della Ghd hair, dove ha presenziato anche un volto molto amato dalle italiane. Di chi stiamo parlando? Di Clio, volto del portale web Cliomakeup.it. La popolare makeup artist ha recentemente preso la decisione di lasciare New York per trasferirsi nuovamente in Italia.

Negli ultimi giorni anche Fedez ha raggiunto la famiglia a Forte dei Marmi. Il rapper si gode il record di ascolti e visualizzazioni su Youtube del brano ‘Mille‘, scritto insieme ad Achille Lauro ed interpretato con Orietta Berti. Il brano è ormai diventato il tormentone estivo dell’estate 2021.