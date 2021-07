fedez-e-chiara-in-vacanza-in-versilia-postano-le-foto-ma-poi-si-viene-a-sapere-che-…

Fedez e Chiara Ferragni sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate e più amate degli ultimi anni. Il giovane rapper Milanese è reduce da un grande successo ottenuto dopo l’uscita del suo ultimo singolo intitolato Mille, al quale ha collaborato Achille Lauro e Orietta Berti. Nel giro di pochi giorni questo brano è diventato una vera e propria hit di questa estate 2021. Di conseguenza la famiglia felice insieme ai loro figli Leone e Vittoria stanno trascorrendo qualche giorno di meritata vacanza. Sembra che però come spesso accade, i due sono finiti al centro della polemica per via del costo di questa vacanza che Chiara e Fedez stanno trascorrendo all’interno di uno dei Resort più belli ma soprattutto più lussuosi della Versilia. Ma che prezzo ha trascorrere una notte in questa struttura?



Fedez e Chiara Ferragni al centro della polemica, ma perchè?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Chiara e il marito Fedez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in uno dei posti più belli della Versilia. I due hanno deciso di trascorrere quindi qualche giorno di meritato relax all’interno di uno dei Resort più esclusivi della zona, ovviamente insieme ai loro bambini Leone e alla secondogenita Vittoria. Quest’anno i due hanno deciso di rimanere in Italia e per le loro vacanze hanno scelto Forte dei Marmi. Nello specifico la coppia sta trascorrendo qualche giorno presso l’Augustus Hotel, ovvero un Resort che si trova in un paesaggio davvero bellissimo tra il mare e la pineta.

Un soggiorno di lusso a Forte dei Marmi, ma quanto costa?

La struttura in questione si trova completamente circondata dal verde e consta di diverse strutture come ad esempio La nave, una struttura molto moderna come tanti balconi che si affacciano sulla Pineta. All’interno di questa struttura ci sono poi anche tante ville tutte rigorosamente private oltre che una spiaggia privata ed un lido usufruibile da tutti gli ospiti dell’hotel, compreso i Ferragnez. Effettivamente, così come hanno documentato i Ferragnez, Chiara ha deciso di utilizzare questa spiaggia privata ed hanno realizzato tante foto e tanti scatti condividendoli su Instagram. Insieme a loro, anche la mamma Marina ed i due piccoli di casa. Quello che in molti si sono chiesti è quanto stiano spendendo Chiara e Fedez per questo soggiorno esclusivo a Forte Dei Marmi.

Quanto costa un soggiorno in questa struttura? Oltre mille euro a notte, è bufera

Si parla di una cifra che ammonterebbe a circa mille euro a notte per una suite junior. Questa cifra, di certo non alla portata di tutti, ha indignato parecchio e molti hanno commentato anche se i Ferragnez ci hanno abituati a questo tipo di lusso in tutti questi anni. Non si sa tra l’altro quale camera abbiano affittato i due per questo soggiorno, potrebbe anche trattarsi di una suite che ha un costo di gran lunga superiore a quello sopra citato.