Fedez e Mario Adinolfi volano stracci, il botta e risposta è al veleno

Da diverse settimane ormai Fedez sembra essere proprio nell’occhio del ciclone per via di alcune controversie nate in primis con il Codacons, ma anche con alcuni artisti e personaggi noti. Sembrerebbe che proprio in queste ultime ore il famoso rapper Milanese abbia avuto dei diverbi con Mario Adinolfi il quale non si è risparmiato nel lanciare delle vere e proprie frecciatine. Ma cosa è accaduto tra i due?

Fedez e la raccolta firme per introdurre in Italia l’eutanasia legale

Sembrerebbe che Fedez da alcune settimane stia sostenendo una raccolta firme per poter richiedere un referendum che possa quindi introdurre nel nostro paese l’eutanasia legale. Ovviamente trattandosi di un argomento piuttosto serio e delicato, Fedez è stato oggetto di critiche ed anche piuttosto preso di mira da parte degli ultraconservatori. Uno tra tutti Mario Adinolfi il quale attraverso il proprio profilo Twitter pare che si sia scagliato contro il rapper Milanese.

Mario Adinolfi si scaglia contro Fedez

Non è di certo la prima volta che Fedez mette a disposizione la propria arte e posizione sociale per dare visibilità ad alcuni argomenti anche soprattutto di una certa importanza. In tutti questi anni, infatti ha proposto delle iniziative molto importanti e interessanti che riguardano soprattutto le battaglie per i diritti umani. Proprio in quest’ultimo periodo sembra che Fedez con la moglie Chiara Ferragni siano stati protagonisti una battaglia per la richiesta di un referendum per l’introduzione nel nostro paese dell’ eutanasia legale, una pratica che ancora in Italia è illegale. In tal senso il noto rapper Milanese in queste ore si è scagliato contro Mario Adinolfi, il noto giornalista conosciuto per le sue teorie conservatrici e per essere un ultracattolico. Adinolfi nelle scorse ore avrebbe mandato una sorta di frecciatina attraverso Twitter proprio a Fedez ed ovviamente quest’ultimo non ha perso un attimo nel controbattere a questa accuse.

Botta e risposta tra il rapper e Mario Adinolfi

Al fine di sensibilizzare su questa raccolta firme, pare che i Ferragnez avessero attraverso le loro Instagram Stories fatto capire quanto fosse importante questa raccolta firme, sminuita però dallo stesso Adinolfi che su Twitter non ha perso occasione per scagliarsi contro Fedez e contro la moglie. “Oggi a messa ho ascoltato il Vangelo in cui si dice: “Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?”. I preti portatori della parola dura, ricordino ai fedeli che il Papa e i vescovi hanno parlato chiaramente contro l’eutanasia: non si può firmare e sostenerla. O la fede o Fedez.” Questo quanto scritto da Adinolfi ed ovviamente non è tardata ad arrivare la risposta di Fedez. “Fortunatamente la parola dei cittadini italiani vale di più di quella di un vescovo. Se no saremmo ancora senza una legge sul divorzio.Dio benedica il referendum. Dai Mario, fai 4 ave Maria e non pensarci più.” Un botta e risposta al veleno tra Fedez e Mario Adinolfi.