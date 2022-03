fedez-lancia-una-bomba:-“dopo-il-festival-di-sanremo-sono-stato-insultato-da-…”

Uno degli artisti italiani più conosciuti e anche più seguiti sui social è sicuramente Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. L’artista si trova spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica in generale, e proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di quanto rivelato di recente durante una puntata del programma condotto insieme a Luis Sal ovvero Muschio Selvaggio. Il celebre rapper ha nello specifico rivelato di essere stato vittima di insulti da parte di un famoso collega in seguito al raggiungimento del secondo posto in occasione del Festival di Sanremo 2021 al quale ha partecipato insieme a Francesca Michielin. Ma quali sono state di preciso le parole espresse da Fedez?

La rivelazione di Fedez su quanto successo dopo il Festival di Sanremo 2021

Fedez e Francesca Michielin hanno partecipato all’edizione 2021 del Festival di Sanremo riuscendo ad aggiudicarsi il secondo posto con il brano ‘Chiamami per nome’. Un successo che ha molto sorpreso la giovane coppia di artisti che pensava di arrivare a metà classifica dati i risultati ottenuti in sala stampa e da parte della giuria demoscopica. Oltre ai diretti interessati sembrerebbe esserci stato anche qualcun altro che è rimasto molto sorpreso e che non ha assolutamente nascosto questo suo pensiero. A rivelarlo è stato lo stesso Fedez nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Muschio Selvaggio. L’artista ha nello specifico rivelato di aver ricevuto degli insulti da parte di un famoso collega nel dietro le quinte di Domenica In, proprio dopo la fine del Festival di Sanremo.

Le parole di Fedez

“Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”. Queste nello specifico le parole espresse dal marito di Chiara Ferragni che ha quindi rivelato quanto successo senza però voler rendere noto il nome del collega che si è scagliato contro lui e la Michielin. Qualcuno dei presenti, come ad esempio Tananai, ha provato a capire a chi stesse facendo riferimento Fedez, e nello specifico vi è stato chi ha chiesto se il cantante misterioso fosse Ermal Meta arrivato terzo nella stessa edizione del Festival di Sanremo. A tale domanda Fedez avrebbe risposto “No, anzi lui è stato super carino . Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo”.

La rivelazione del celebre rapper: “Ci sono rimasto malissimo”

Fedez ha poi continuato il suo intervento sulla questione affermando di esserci rimasto davvero tanto male per quanto successo. “Ci sono rimasto malissimo. Stavo male e mi dicevo ‘che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l’ha detto in maniera terribile”, queste le sue parole. Fedez ha poi concluso il suo racconto affermando “Mi ha detto una roba tipo ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego”.