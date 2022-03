fedez,-le-parole-della-mamma-sono-da-brividi:-“sei-…”

Sono trascorsi diversi giorni da quando Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha annunciato attraverso i social di aver scoperto di essere malato. Per giorni del rapper non si è saputo più niente fino a quando, sempre tramite social, ha annunciato ai suoi followers di trovarsi in ospedale e di essersi dovuto sottoporre ad un delicato intervento. In tanti hanno voluto rivolgere in questi giorni un pensiero a Fedez ed ecco che nelle scorse ore ad intervenire per la prima volta su Instagram è stata proprio mamma Tatiana. Ma, quali sono state le sue parole?

Le parole di mamma Tatiana per Fedez

Da quando Fedez ha annunciato tramite social, in lacrime, di aver scoperto di soffrire di una malattia e di doversi sottoporre ad un lungo e delicato periodo di cure ecco che sono stati migliaia i commenti scritti dai followers ma anche da diversi personaggi dello spettacolo e in generale appartenenti al mondo della televisione. Commenti di auguri e di vicinanza. A non esprimersi pubblicamente però in tutti questi giorni è stata la mamma dal rapper ovvero la Signora Annamaria Berrinzaghi conosciuta da tutti semplicemente come Tatiana. La donna avrà sicuramente vissuto questo periodo con molta apprensione e timore, e proprio per tale motivo potrebbe aver scelto di non intervenire pubblicamente. Nella giornata di ieri però ha condiviso una fotografia del figlio in ospedale mentre fa colazione con una tazza di caffè oppure orzo e dei biscotti. All’immagine in questione ha aggiunto poche parole ma ricche di affetto ovvero “Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto” .

Il rapporto tra Fedez e la mamma Tatiana

Quello tra Fedez e la mamma Tatiana è un rapporto speciale. A unirli oltre che l’affetto mamma-figlio è anche il lavoro in quanto proprio la donna è da molti anni la manager del figlio. E insieme, grazie al lavoro di entrambi, sono riusciti a raggiungere il successo ed ottenere risultati davvero incredibili.

Grande affetto e tanto supporto per Fedez

L’annuncio fatto da Fedez alcuni giorni fa ha sorpreso e sconvolto moltissime persone. Le stesse che non hanno perso l’occasione di rivolgere all’artista delle bellissime parole facendogli sentire anche tutto il proprio affetto. Molti i colleghi che hanno espresso per lui delle belle parole, ma è stato a Gianluca Vialli che il marito di Chiara Ferragni ha voluto dire grazie pubblicamente. “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”, queste di preciso le parole espresse dal rapper nei confronti del noto dirigente sportivo.