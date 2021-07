fedez,-prima-una-furia-e-poi-ironizza-“ma-poi-me-ne-restano-mille-…”

Sono milioni le persone che giorno dopo giorno con costanza ed affetto seguono sui social Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il rapper, sposato con l’amatissima influencer Chiara Ferragni, è solito condividere sui social qualsiasi momento della sua vita sia lavorativa ma anche privata. Chi lo segue sa bene infatti che oltre ai momenti felici l’artista è solito condividere anche i momenti meno belli e carichi di tensione. Nelle scorse ore però ha voluto condividere tramite Instagram un momento di gioia dovuto alla notizia di un trionfo in tribunale contro il Codacons. Ma esattamente che cos’è accaduto?

La gioia di Fedez su Instagram

Quella tra Fedez e il Codacons è una battaglia che va avanti ormai da tanto tempo. L’Associazione dei Consumatori ha infatti intrapreso varie cause giudiziarie contro il cantante e questo ha portato alla nascita di un rapporto piuttosto teso tra le due parti. Nelle scorse ore però il rapper ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram una bellissima notizia ovvero l’assoluzione da una querela intentata proprio dal Codacons nei suoi confronti. Una piccola ma grande vittoria che ha portato l’artista a condividere un post su Instagram dove appare molto sorridente e contento per quanto accaduto.

La vittoria legale

La situazione che nel tempo si è venuta a creare con il Codacons è diventata davvero molto pesante per Fedez che proprio alcuni giorni fa si è lasciato andare ad un lungo sfogo attraverso il suo profilo Instagram. Un duro sfogo nel quale l’artista appare veramente molto provato e stanco. Ma ecco che a distanza di poco tempo è arrivata per lui una bella notizia grazie alla quale ha potuto risollevare il suo morale. Si tratta di una vittoria legale ottenuta dal Gip in seguito all’archiviazione di una denuncia per diffamazione che proprio il Codacons aveva intentato nei suoi confronti alcuni mesi fa.

Il post sui social

Fedez ha condiviso nelle sue stories Instagram alcuni video in cui appare sorridente mentre improvvisa una simpatica danza della vittoria. Nelle stesse stories il cantante comunica ai suoi fan dell’archiviazione, da parte del Gip, di una querela per diffamazione da parte del Codacons. E quindi molto felice per la sua assoluzione non ha voluto perdere tempo per comunicarlo a tutte le persone che lo seguono con molto affetto. L’artista ha anche scherzato sulla questione affermando “Ma poi me ne restano mille”, proprio come recita il suo ultimo brano di successo cantato insieme ad altri due grandi artisti ovvero Orietta Berti e Achille Lauro.