fedez-si-lascia-scappare-in-diretta-il-nome-della-figlia,-chiara-ferragni-furiosa-con-lui,-lo-spoiler-scatena-i-fan

A momenti nascerà la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez e il cantante stava per lasciarsi andare a uno spoiler sul nome della piccola. Tra Federico Lucia e gli spoiler non corre buon sangue. Le sue stories su Instagram sembrano scorrere senza alcun controllo. Già poco tempo fa ha rischiato l’eliminazione dal Festival di Sanremo per aver fatto ascoltare, tramite appunto una storia sul famoso social, pochi secondi della canzone Chiamami per nome, che successivamente ha vinto il secondo posto della competizione tra canzoni italiane, classificandosi dopo i Maneskin.

Se gli autori del Festival di Sanremo sono stati comprensivi e hanno deciso di far partecipare ugualmente Fedez alla kermesse, non si può dire la stessa cosa della sua mogliettina. Determinata a non far conoscere il nome della bambina fino al momento della nascita, Chiara Ferragni ha redarguito tutte le persone che la circondano e che, come sempre, pendono dalle sue labbra. Nulla da fare, nonostante i vari tentativi dei media, il nome non spunta fuori. Cosa accadrebbe se a rivelarlo fosse proprio Fedez con una storia su Instagram? Non possiamo saperlo con certezza ma siamo sicuri che la regina delle influencer non sarebbe comprensiva come gli autori di Sanremo.

Lo spoiler stava accadendo in casa Ferragnez, quando Fedez, rivolgendosi direttamente ai suoi follower, ha detto: “”Mia moglie mi ha appena detto che la Va…” Quindi si ferma di colpo “Oddio, la stavo chiamando per nome, che paura”. Paura probabilmente proprio di sua moglie che, seduta accanto a lui, interviene per distogliere l’attenzione dal suo errore: “La bimba..” lo corregge Chiara Ferragni, e la storia continua senza altre interruzioni: “Se nasce oggi baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e fuoco”.

Ma ai follower della coppia poco interessa il segno zodiacale della nuova arrivata. Tutti sono concentrati su quale sarà il suo nome. Gli scommettitori si concentrano in particolare su due V: Vittoria e Venere. Ma adesso l’errore di Fedez ha instillato un nuovo dubbio: “Ha detto Va e non Vi.. Potrebbe essere Valentina come la sorella di Chiara” e ancora “Forse Vanessa o Valeria, Lo stava per dire, siamo curiosi”. La coppia però continua imperterrita nel suo silenzio e il nome della sorellina di Leone, che ha appena compiuto 3 anni, verrà svelato solo alla nascita, che tarda a venire. Chiara Ferragni, preoccupata, già si sta informando sull’induzione.

Baby V sembra infatti intenzionata a restare nel grembo materno ancora per un po’. Sono moltissimi i follower che stanno seguendo la loro beniamina con maggiore intensità, in attesa del parto che potrebbe avvenire da un momento all’altro. Intanto, la seconda figlia di Chiara Ferragni è entrata ufficialmente nel segno dell’Ariete. Fedez, emozionato dall’avere in casa 4 persone che rappresentano 4 elementi differenti, ha realizzato appositamente un video in cui mostra ai follower come la bambina (segno di fuoco) è nella sua immaginazione: come Xena, famosa principessa guerriera che negli anni ’90 spopolava in televisione. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Fedez si lascia scappare in diretta il nome della figlia, Chiara Ferragni furiosa con lui, Lo Spoiler scatena i Fan proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.