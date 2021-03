fedez-sui-ritardi-delle-vaccinazioni-agli-over-80,-tra-cui-anche-la-nonna:-“francamente-assurdo”

La campagna vaccinale in Italia procede a ritmi non propriamente sostenuti, come dimostrano ritardi e incongruenze nella somministrazione del vaccino alle categorie ritenute più esposte e più fragili, in primis gli over 80. Dopo la prima fase, dedicata agli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al virus, si è passati alle categorie più bisognose, tra cui per l’appunto gli anziani, ma non mancano intoppi che portano ad un conseguente rallentamento che, a distanza di quasi due mesi dall’inizio delle vaccinazioni, non è certamente confortante. Lo fa notare anche Fedez, pubblicando su Instagram il messaggio ricevuto dalla nonna, quasi novantenne, in cui le veniva comunicato un ulteriore slittamento dell’attesa convocazione.

I ritardi nella somministrazione dei vaccini

Una condizione che, come fa notare il rapper milanese, potrebbe essere comune a molti cittadini non solo della Lombardia, ma anche di altre regioni d’Italia, dove le convocazioni per gli over 80 hanno subito anche dei momenti di vero e proprio stallo, ritardando ancor di più la somministrazione del vaccino a coloro che, in via teorica, dovrebbero essere la fascia più debole della popolazione. Nel messaggio arrivato alla signora Luciana, nonna di Fedez, vi è scritto:

Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità.

La nonna ha prontamente risposto sottolineando che tra una manciata di giorni compirà novant’anni. Il commento del rapper è quello che molti italiani si saranno trovati a fare: “Lo trovo francamente assurdo”. Nonostante le istituzioni stiano cercando di garantire una copertura vaccinale quanto più completa e rapida possibile, non possono constatare dei ritardi che destano preoccupazione, soprattutto se, come fa notare Fedez: “Immagino che molte persone anziane come lei, siano nella stessa situazione”.