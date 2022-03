Fedez, sui social scrive un post da brividi per il figlio Leone: ” … più che mai …”

Non è un periodo per nulla facile per il noto rapper Federico Leonardo Lucia, conosciuto con lo pseudonimo Fedez, che alcuni giorni fa ha annunciato in lacrime ai suoi followers di aver scoperto di avere un problema di salute piuttosto serio senza però specificare di cosa stesse parlando. Nonostante ciò però proprio nella giornata di ieri l’artista è tornato sui social per dedicare delle bellissime parole al suo piccolo Leone nel giorno del suo quarto compleanno.

Il post social di Fedez per il quarto compleanno del piccolo Leone

Quella di ieri 19 marzo 2022 è stata una giornata molto importante per la famiglia Ferragnez. Nel giorno della festa del papà infatti proprio Fedez e la moglie Chiara Ferragni hanno festeggiato il piccolo Leone che ha spento 4 candeline. Tutti sui social lo conoscono e lo amano grazie alle numerose fotografie e video condivise proprio dai genitori. E proprio in occasione del suo quarto compleanno papà Federico, che non sta attraversando proprio un bel momento a causa della recente scoperta di una malattia, ha voluto scrivere per lui delle bellissime parole ricche d’amore. “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. “Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai”, queste nello specifico le parole scritte da Fedez su Instagram come didascalia ad una serie di fotografie in cui stringe il suo piccolino tra le braccia. Fotografie di Leone da neonato tra le braccia di papà ma anche fotografie più recenti in cui si trovano sempre uno nelle braccia dell’altro.

L’amore di Fedez per la famiglia

Fedez ha sempre dimostrato di essere un ragazzo legato ai valori e alla famiglia, valori condivisi con la moglie Chiara Ferragni. Nonostante infatti la grande popolarità e nonostante i vari impegni che spesso li portano ad allontanarsi da casa ecco che i due non perdono occasione per condividere sui social delle immagini in compagnia dei loro piccoli Leone e Vittoria dimostrando al mondo intero quanto i piccoli siano davvero il centro della loro vita.

Il post social di Chiara Ferragni

In occasione del quarto compleanno del piccolo Leone anche mamma Chiara Ferragni ha voluto condividere sui social un lungo post dedicato non solo al suo bambino ma anche a papà Fedez indicato dalla celebre influencer come un papà davvero molto speciale. “Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni..Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu.. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori”, questo nello specifico il pensiero rivolto al piccolo Leone. Ma non sono mancate le belle parole anche per l’uomo della sua vita, il marito Federico. “Un grazie particolare al mio amore @fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.