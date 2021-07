fedez-una-furia-sui-social-contro-matteo-salvini-“sei-ridicolo-…”

Sappiamo bene che tra Fedez e Matteo Salvini non corre buon sangue ed entrambi sono stati i protagonisti di vari siparietti in tutti questi mesi. Il noto cantante ed il leader della Lega Nord in questi ultimi mesi infatti sono stati protagonisti di vari botte e risposta anche attraverso i social network. Questo è anche quello che è accaduto in queste ultime ore quando Fedez è intervenuto per commentare il caso di cronaca che vede coinvolto l’assessore leghista di Voghera il quale purtroppo con un colpo di pistola ha ucciso un marocchino. Ma cosa è accaduto e soprattutto cosa ha dichiarato il noto rapper Milanese?

Fedez commenta l’omicidio del marocchino compiuto dall’assessore leghista di Voghera

Ebbene si, sembra che in questi giorni purtroppo sia accaduto un fatto di cronaca che ha lasciato tutti senza parole. L’assessore leghista di Voghera ovvero Massimo Adriatici avrebbe ucciso purtroppo con un colpo di pistola una persona originaria del Marocco. La vicenda ha creato parecchie polemiche e adesso il noto marito di Chiara Ferragni ha voluto commentare questo fatto di cronaca e non ha perso occasione per lanciare la solita frecciatina al leader della Lega Nord. “Invertite i due addendi: se a uccidere fosse stato il marocchino, Matteo Salvini avrebbe parlato di legittima difesa? Non credo proprio, ridicoli”. Queste le parole dichiarate da Fedez.

L’uccisione del marocchino, ma per quale motivo?

Lo scorso martedì alle ore 21:30 in piazza Meardi proprio all’esterno del bar Ligure, un 39enne marocchino di nome Youns El Boussettaoui, purtroppo è stato ucciso da un proiettile esploso da una pistola di proprietà dell’assessore leghista alla sicurezza. Pare che Adriatici fosse solito andare in giro durante la sera con una pistola con il colpo in canna e senza sicura e quella sera purtroppo ha causato la morte di un uomo originario del Marocco.

Massimo Adriatici finisce nei guai, quale il commento di Matteo Salvini

Pare che fosse una delle ultime uscite di Adriatici armato di pistola perché secondo alcune fonti del comune di Voghera, la prefettura aveva deciso di non rinnovare più il porto d’armi. Pare che l’uomo non fosse andato direttamente in piazza per uccidere l’immigrato, ma sembrerebbe che avesse alcune cose da risolvere e alcuni conti in sospeso. Le cose però poi sarebbero andate in modo differente ed il trentanovenne marocchino è stato colpito e ferito a morte dal proiettile. Lui è stato arrestato, ma sarebbe al momento ai domiciliari.