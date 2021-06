fedez-zuccheroso-con-un’attrice-spagnola,-chiara-non-gradisce:-“str…zo”

Fedez, “str….zo”, by Chiara Ferragni, cioè la moglie. Tutta colpa di uno scherzetto con protagonista l’attrice spagnola Ester Exposito. Scherzetto mal digerito dalla nota e celebre influencer cremonese. Per chi non lo sapesse il rapper milanese ha un debole, per così dire ‘innocente, per l’iberica. Chiara ne è al corrente e per esorcizzare la questione, qualche sera fa, ha concesso che la stessa Ester, con la quale era in compagnia, salutasse il marito – assente al ritrovo – tramite delle Instagram Stories. Detto, fatto. Tutto finito? No, perché Fedez, dopo che gli è stata data la mano, si è preso il braccio. Insomma ci ha preso gusto.

Così, nelle scorse ore, il cantante, sotto a un post della Exposito ha scritto: “Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate”. Naturalmente non c’è stato alcun errore visto che si è trattato soltanto di una provocazione goliardica. E Chiara? Come l’ha presa? Sembra non proprio bene, visto che si è subito armata di cellulare, ha aperto WhatsApp e ha mandato un messaggino tanto conciso quanto piccato alla propria dolce metà. “Str…zo”, ha tuonato. Fedez ha provveduto a spedire sui social anche questa reazione ‘scomposta’ della consorte.

Fedez tra luci e ombre

Il rapper è stato al centro di diverse vicende pubbliche di recente: prima ha fatto scoppiare il caso ‘Rai-censura’ in occasione del Concertone del Primo Maggio trasmesso su Rai Tre (la diatriba è finita in tribunale con tanto di querele al seguito), poi è stato attaccato dalla testata L’Espresso che ha confezionato un’inchiesta in cui ha messo in risalto il motivo per cui l’artista non tocca mai alcuni temi, ad esempio la spinosa vicenda della lotta dei dipendenti Amazon, supportata dai sindacati, nei confronti del colosso dell’e-commerce. Nella fattispecie il giornale del gruppo Gedi ha parlato di clausole specifiche firmate dal rapper. Clausole che non gli permetterebbero di menzionare il caso ‘lavoratori-Amazon’ e le relative proteste, pena la perdita di parte degli introiti che gli spettano per essere uno dei volti dell’azienda americana. L’affare si ingrossa e si fa assai intricato.