Fegato alla Sorrentina, altro che fegato alla veneziana. Più buono e leggero e pronto in pochi minuti

Una soluzione diversa per cucinare il fegato, oltre al classico alla veneziana con cipolle: il fegato alla Sorrentina o al limone, dove il retrogusto amaro del fegato e l’acidità del limone creano un equilibrio di sapori perfetto! Una delle ricette più diffuse è infatti quella del fegato alla veneziana, cucinato con cipolle, ma si cuoce anche fritto o arrosto, o semplicemente in padella.

Il fegato di vitello è un taglio di carne tenero e delicato, dal sapore particolare, poco amato. Un alimento importante dal punto di vista nutrizionale: ricco di proteine, pochi carboidrati, una quantità significativa di vitamine, ricco di ferro e di altri sali minerali.

Per un risultato perfetto e sicuro, occorre utilizzare fegato freschissimo, di ottima qualità, proveniente da una filiera tracciabile ed affidabile; un tipo di carne che prevede una lavorazione semplice, ma necessita di una cottura profonda, ad alte temperature. Il fegato al limone è un secondo piatto gustoso, cucinato in padella in pochissimi minuti, semplice ma buonissimo!

Fegato alla sorrentina

Ingredienti

450 g di fegato di vitello, a fettine sottili

una fondina di farina

mezza cipolla bianca, tritata

2 limoni

olio extravergine d’oliva

foglie di salvia

sale e pepe

mezzo bicchiere di vino bianco

Preparazione

In una padella fate soffriggere qualche cucchiaio di olio con la cipolla tritata e le foglie di salvia. Eliminate eventuali nervi del fegato, per evitare che si arricci in cottura, ed infarinate le fette da entrambe le parti; posatele nella padella a fiamma media, facendole dorare per 3/4 minuti su ciascun lato.

Versate il vino e lasciate evaporare, quindi irrorate con il succo del limone, aggiungete un pezzo di scorzetta per intensificare il gusto, sale ed una spolverata di pepe. Lasciate cuocere per pochi minuti, altrimenti tende ad indurirsi, finché fegato sarà diventato tenero ed il sugo ristretto. Servite ben caldo: impiattate il fegato al limone, versate sopra il sugo di cottura, cospargete con scorza di limone grattugiata, e spolverate con il pepe.

Fegato alla Sorrentina, altro che fegato alla veneziana. Più buono e leggero e pronto in pochi minuti scritto su Più Ricette da Catia.