Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos divulga programação de shows; confira

Os organizadores da Feira Agropecuária e Industrial (Fapi) de Ourinhos (SP) anunciaram, nas redes sociais oficiais do evento, os nomes dos artistas que vão participar da 55ª edição da festa, marcada para acontecer entre 8 e 18 de junho deste ano.

A programação vai contar com diferentes gêneros musicais, apesar do predomínio de nomes ligados ao universo sertanejo, e atrações inclusive para crianças, como o show da dupla de palhaços Patati e Patatá.

Também estão elencados shows de Alexandre Pires, Ana Castela, Luan Santana, Wesley Safadão, Clayton e Romário, Matheus e Kauan, Letícia Coimbra, Zé Roberto, Rionegro e Solimões, Jair Supercap e Dj Topo. As datas de cada atração ainda não foram divulgadas.

Além dos shows e expositores, a Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos também faz parte da Liga Nacional de Rodeios em que os melhores competidores conseguem uma vaga para participar do tradicional Barretos International Rodeo.

