Feira da construção civil é realizada até este domingo em Jundiaí

Feiccad vai reunir mais de 80 expositores de diversos segmentos, além de apresentar novidades do setor e promover palestras gratuitas. A 15ª edição da Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração (Feiccad) teve início nesta quinta-feira (19), a partir das 15h, e a programação segue até domingo (22), em um shopping de Jundiaí (SP). A entrada é gratuita, mas é necessário se credenciar pelo site.

A Feiccad vai reunir mais de 80 expositores de diversos segmentos como lançamentos imobiliários, imóveis prontos, consórcios, móveis planejados, mármores e granitos, gesso, paisagismo, persianas, piscinas, marcenaria, revestimentos, decoração, sistemas de segurança, portaria inteligente, energia solar, treinamentos, entre outros.

Segundo a organização do evento, entre os destaques da edição estão o conceito de “casa inteligente” baseado na sustentabilidade, tecnologia e economia, a partir de soluções como automação, telhado verde, painéis solares e hidráulica sustentável.

A feira reserva ainda inovações em sistemas de energia, segurança eletrônica, porcelanato líquido para pisos, entre outras novidades.

Para quem está em busca de um imóvel, o evento reúne construtoras, incorporadoras e imobiliárias, com lançamentos na planta, imóveis prontos e terrenos em condições especiais.

Palestras e meeting

Paralelamente à exposição de produtos e serviços do setor da construção civil, a programação da 15ª Feiccad inclui Ciclo de Palestras, voltado a empresários, engenheiros, arquitetos e o público consumidor, em um auditório montado dentro da feira. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site, onde está disponível a programação completa.

Temas como energia solar, segurança patrimonial, limpeza em condomínios, gerenciamento de obras, segurança no trabalho, Indústria 4.0, entre outros, serão tratados por especialistas em 18 palestras durante os quatro dias de evento.

Durante a feira também será realizado o Meeting de Negócios, promovido pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) Jundiaí, na sexta-feira (20), às 15h. As vagas limitadas e a atividade é paga. Mais informações pelo telefone (11) 3308-4326.

Serviço

15ª FEICCAD – Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração

Data: 19 a 22 de julho

Horário:

Dias 19 (quinta-feira) e 20 (sexta-feira), das 15h às 22h

Dia 21 (sábado) das 12h às 22h

Dia 22 (domingo) das 12h às 20h

Local: Piso G3 do Maxi Shopping Jundiaí

Endereço: Av. Frederico Ozanan, 6000 – Jundiaí/SP

Entrada: Gratuita com credenciamento online

