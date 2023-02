Feira da Mulher Empreendedora é realizada até o sábado (25) em shopping de Porto Velho

Participam 25 expositoras com produtos como artesanato, doces, salgados e plantas ornamentais. Cadastro está aberto para novas empreendedoras. Feira da Mulher Empreendedora tem nova edição realizada em Porto Velho

Saul Ribeiro/ Prefeitura de Porto Velho

A Feira da Mulher Empreendedora está sendo realizada em Porto Velho em um shopping localizado na Zona Leste da cidade e vai até o próximo sábado (25). As expositoras estarão no local das 16h às 21h.

A feira é realizada uma vez por mês na capital e distritos de Porto Velho pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres (DPPM) da prefeitura. Participam mulheres feirantes que comercializam artesanato, doces e salgados variados, plantas ornamentais, entre outros produtos.

O IG Shopping fica localizado na avenida Amazonas, 8338, bairro Tiradentes, zona Leste de Porto Velho.

Mulheres interessadas em participar das feiras podem se cadastrar no DPPM, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), das 8h às 14h. A secretaria fica localizada na avenida Pinheiro Machado, 1718, bairro São Cristóvão.

Ufficio Stampa