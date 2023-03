Feira de adoção de cães e gatos acontece no sábado (25), em Porto Velho

Ação acontece das 16h às 19h, no Parque da Cidade. Organização do evento é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que reforça a importância da adoção responsável. Projeto doação de pets.

Ascom/Equatorial

A primeira feira de adoção de animais de 2023 acontece no sábado (25), em Porto Velho. O evento vai acontecer no Parque da Cidade, das 16h e 19h. De acordo com os responsáveis pela feira, o objetivo da ação é promover a adoção responsável de cães e gatos abandonados.

Para participar é simples e gratuito. Quem tiver interesse em adotar um animal, deverá assinar um termo de adoção e comprometimento.

O ‘pet’ adotado leva um quilo de ração, brinquedo e uma guia de castração. O adotante precisa ser maior de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A adoção responsável é mais uma forma de proteger os bichinhos e ajudar a desafogar os lares de protetores e Organizações Não Governamentais (ONGs) que cuidam de forma voluntária desses animais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) afirma que estarão disponíveis para adoção cães e gatos de pequeno, médio e grande porte, que estão sob a tutela de ONGs cadastrados na Sema.

Vittorio Rienzo