Feira de adoção de filhotes recebe inscrições até quinta-feira em Sorocaba

Quem quiser doar animais para o evento pode se cadastrar até quinta-feira (19). Serão aceitos filhotes com até três meses e que já estejam se alimentando com ração seca. Feira de adoção de filhotes recebe inscrições em Sorocaba

Pexels/Divulgação

Estão abertas as inscrições para os interessados em doar animais para a feira de adoção de Sorocaba (SP). O evento será realizado nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), na Zona Sul da cidade.

Segundo a prefeitura, podem ser inscritos filhotes com até três meses, que já estejam se alimentando com ração seca, vermifugados e livres de parasitas. Além disso, os doadores devem morar em Sorocaba.

As vagas para a feira são limitadas e é obrigatória a apresentação do comprovante de residência atualizado. No dia do evento, não serão aceitos animais que não estiverem previamente cadastrados.

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira (19), das 9h às 11h e das 13h às 16h, na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345, no Jardim Zulmira. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3202-8006.

O evento começa às 9h30 e segue até 16h nos dois dias, na Praça Dirceu Doretto, localizada no Parque Campolim.

Além das feiras, é possível adotar cães e gatos no canil da prefeitura, que fica na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

Feira de adoção será realizada nesta sexta-feira (20) e no sábado (21)

Divulgação

Veja mais notícias da região no G1 Sorocaba e Jundiaí

pappa2200