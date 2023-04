Feira de Holambra acontece até o dia 15 de abril em Aracaju

Parte da receita da feira será revertida para Apae Aracaju. Feira de Holambra, em Aracaju (SE)

Reprodução TV Sergipe

Acontece na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, até o dia 15 de abril a Feira de Holambra. No evento são comercializadas centenas de flores. Parte do valor arrecadado pela feira será doado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Aracaju). Durante as duas semanas, a feira de flores funciona das 8h às 18h, incluindo finais de semana.

Alguns usuários da Apae Aracaju têm a oportunidade de participar da Feira de forma ativa. Durante esses dias, eles ajudam na rega das plantas, atendimento ao cliente e outras atribuições.

Movimentação na Feira de Holambra, no Centro de Aracaju (SE)

Reprodução TV Sergipe

Este ano, as turmas das Oficinas Socioassistenciais irão promover ao longo da feira atividades abertas ao público. As ações são gratuitas e sempre no turno da manhã, a partir das 9h. Os usuários da instituição passarão dicas de cultivo, rega e cuidados com as plantas para a chegada do inverno.

Na feira, estão expostas mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais trazidas da cidade que leva o nome da feira. Holambra é um dos maiores polos de produção e venda de flores do Brasil.

valipomponi