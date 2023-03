Feira de intercâmbio com 25 expositores de 15 países tem entrada gratuita no sábado em Campinas

Evento ocorrerá em hotel da Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul) e exige inscrição prévia. Veja como participar. Feira de Intercâmbio CI Experience (CIXP)

Campinas (SP) recebe, neste sábado (25), a Feira de Intercâmbio CI Experience (CIXP), uma feira de intercâmbio gratuita com 25 expositores de 15 países. As vagas são limitadas e os interessados precisam fazer inscrição no site do evento.

Durante o evento serão apresentadas palestras e a possibilidade de conseguir bolsas de estudos e promoções de até 40% para cursos no exterior em nível médio, superior e pós-graduação.

A expectativa é de que o CIXP receba mais de 1 mil pessoas. Para quem não puder participar presencialmente, há transmissão on-line pelo link oficial.

O evento terá programação e espaços separados entre adolescentes e maiores de 18 anos. O primeiro grupo tem a oportunidade de adquirir pacotes de intercâmbio de férias, viagens educacionais ou opções de cursar o Ensino Médio no exterior.

Para o público adulto, as opções são ainda mais diversificadas, a começar por experiências em cursos de idiomas combinados ou não com atividades focadas em determinada área profissional, até opções de programa de estudo e trabalho.

Segundo a Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil, o número de estudantes jovens e adultos que realizaram intercâmbio aumentou 13% entre 2019 e 2022.

Serviço

Programação de Palestras e Inscrições no link: https://saiba-mais.ci.com.br/cixp23-cpq

Data: 25 de março, sábado, das 13h às 17h

Local: Hotel Vitória Hall, Av. José de Souza Campos, 425 – Nova Campinas

Link para acompanhar on-line: https://saiba-mais.ci.com.br/cixp23-on

