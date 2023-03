Feira de negócios traz expositores e palestras de graça para empreendedores da Baixada Santista

Evento acontece neste sábado (11) e reunirá 60 expositores de diversos segmentos. 1ª edição da feira de negócios Expo CRIE acontece, neste sábado (11), em Santos

Divulgação

A 1ª edição da feira de negócios Expo CRIE acontece, neste sábado (11), em Santos, no litoral de São Paulo. Gratuito, o evento é uma parceria entre o CRIE (Cristãos Empreendedores) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O objetivo do encontro é criar conexões além de alavancar negócios, dando oportunidade para empresas exporem seus produtos e serviços. Além disso, a proposta é criar e levar para os empreendedores uma oportunidade de terem conteúdos e capacitação, que normalmente não teriam.

O visitante poderá conferir os stands de 60 expositores de serviços e produtos de diversos segmentos, com uma grande variedade de produtos à venda como roupas, acessórios, estética, artigos de decoração, gastronomia, artesanato, entre outros.

Para quem não é empreendedor, mas está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho, uma empresa de seleção e recrutamento estará no evento recebendo currículos e cadastrando para vagas de empregos.

Durante o evento serão realizados exames de vista, glicose, aferição de pressão arterial, massagens, além de entregas de brindes e sorteios. O evento também conta com uma lanchonete com opções para todos os gostos, com pizzas, sanduíches, refrigerantes, salgados e doces.

Em paralelo a Expo, será realizado um ciclo de 24 palestras com duração de 20 minutos cada, onde empresários e personalidades vão relatar suas experiências, consideradas cases de sucesso no empreendedorismo.

A 1ª Expo CRIE Santos acontece na sede da Lagoinha que fica na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 74, em Santos, das 15h às 19h. A entrada é de graça.

Vito Califano