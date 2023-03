Feira de universidades israelenses na Unicamp gera impasse entre comunidade acadêmica; entenda

Mostra prevista para 3 abril, em área da Comvest, resultou em manifestação contrária de Federação Árabe Palestina e parte dos estudantes por meio de abaixo-assinado. Em reunião no Consu, reitor confirmou manutenção de evento anunciado na web e defendeu diálogo. Acesso ao campus da Unicamp, em Campinas

A realização de uma feira de universidades israelenses na Unicamp, em 3 de abril, virou motivo de impasse na comunidade acadêmica e resultou em manifestação do reitor, Antonio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, sobre a manutenção do evento durante sessão do Conselho Universitário (Consu), na noite desta terça-feira (28). O órgão reúne as principais deliberações da instituição.

A mostra será na área onde fica o prédio da comissão organizadora dos vestibulares (Comvest) e foi anunciada pela internet e e-mail com a premissa de esclarecer dúvidas para quem cogita estudar ou realizar estágio em Israel. No entanto, parte da comunidade é contrária e criou um abaixo-assinado para reforçar um pedido de cancelamento feito pela Federação Árabe Palestina no Brasil (Fepal).

Como começou o impasse?

No dia 17 de março, a Unicamp enviou um convite por e-mail aos estudantes sobre participação na Feira das Universidades Israelenses. Após receberem a mensagem, os alunos e alunas descendentes de palestinos informaram a FEPAL sobre o evento;

Em 24 de março, a Fepal enviou carta ao reitor da Unicamp para reivindicar o cancelamento da feira e que a universidade se declarasse “espaço livre de apartheid”;

Em seguida, o Coletivo Anura, composto por pessoas asiáticas (amarelas e marrons) da Unicamp, criou abaixo-assinado a fim de reforçar o pedido de cancelamento do evento.

O que diz a Fepal?

Para a Fepal, as universidades israelenses participantes da feira estão ligadas à construção do regime de apartheid de Israel ao gerar conhecimento e tecnologias aplicadas na Palestina ocupada. O documento cita qual seria a contribuição de cada instituição de ensino para o apertheid.

No documento enviado ao reitor, a federação considerou também que essas universidades auxiliam as políticas de Israel ao trabalhar em “questões de segurança nacional, que abragem assuntos militares e estratégicos”, e que elas ainda seriam responsáveis em colaboram “inclusive para o desenvolvimento de interrogatórios denunciados como formas de tortura e de desumanização dos palestinos”.

A Fepal também alegou que, caso a Unicamp mantenha a feira, irá legitimar o apartheid e admitir que “este e outros crimes contra a humanidade são aceitáveis em qualquer parte do mundo”.

Reitor defende ‘conversa’

Na sessão do Consu, o reitor afirmou que a Unicamp optou por manter o evento após receber várias manifestações da comunidade acadêmica, da Fepal e um documento do Consulado-Geral de Israel.

Na fala, o reitor também informou que os números de convênios e atividades acadêmicas da Unicamp com Israel e países árabes e islâmicos são parecidos. “Temos seis convênios com universidades israelenses e seis com países do mundo árabe e islâmico. Tivemos 66 docentes em 72 atividades com universidades de Israel, e 63 docentes em 66 países árabes e islâmicos”, ressaltou.

Além disso, ele defendeu diálogos. “Achamos que o procedimento correto é atuar em contato com as universidades e propagar nossa mensagem. Não tem problema se manifestar a respeito, mas a avaliação da nossa gestão é manter a conversa com as instituições dos dois mundos”, falou.

Organização

O g1 solicitou posicionamento da organização da feira de universidades israelenses e espera resposta.

