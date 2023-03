Feira do Cai N’Água é transferida para antigo terminal de ônibus de Porto Velho

Feira continuará funcionando das 6h às 13h. De acordo com a prefeitura, mudança foi necessária para que a reforma da rodoviária da capital seja iniciada. Antigo terminal de ônibus de Porto Velho, onde a feira irá acontecer

Rede Amazônica

A Feira do Cai N’Água, uma das mais tradicionais de Porto Velho, funcionará, temporariamente, no antigo terminal de ônibus, na Av. Rogério Weber, centro da capital.

Segundo a prefeitura, a transferência foi necessária pois o local onde a feira costuma acontecer, também na Av. Rogério Weber, receberá as atividades da rodoviária da capital, já que o prédio atual, na Av. Jorge Teixeira, será reformado.

No local é possível encontrar produtos orgânicos, além de pescados e roupas. De acordo com a administração municipal, afeira funcionará no mesmo horário, das 6h às 13h.

Rodoviária de Porto Velho

A rodoviária de Porto Velho teve a concessão passada para o Município em dezembro de 2021. No mesmo ano, o prefeito Hildon Chaves anunciou a construção do novo terminal rodoviário, que deveria custar cerca de R$ 20 milhões com obras previstas para durarem cerca de dois anos.

ASSISTA: Vídeo mostra projeto da nova rodoviária de Porto Velho

Em outubro de 2022, um edital de chamamento público foi lançado pela prefeitura de Porto Velho para o credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de material e mão de obra para desmonte e demolição da rodoviária da capital, além da limpeza do terreno.

Vito Califano