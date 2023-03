Feira do Giro Empreendedor terá local fixo em Porto Velho

A partir de 4 de março, feira vai acontecer no Parque Natural aos sábados e domingos, das 8h às 17h. A Feira do Giro Empreendedor passará a ter local fixo em Porto Velho. Segundo a Prefeitura, a partir de 4 de março, a feira vai acontecer no Parque Natural aos sábados e domingos, das 8h às 17h.

Participam do projeto pequenos empreendedores da capital cadastrados na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

Giro Empreendedor em Porto Velho

De acordo com a administração municipal, objetivo do programa é fomentar o trabalho dos pequenos empreendedores e levar produtos de qualidade para mais perto dos consumidores. Nas feiras são comercializados artesanatos, roupas, acessórios, alimentos, entre outros.

