Feira do Peixe: veja programação do evento durante Semana Santa em Porto Alegre

Evento do Centro Histórico ocorre de segunda (3) até sexta-feira (7), das 8h às 20h. Bairros Restinga e Belém Novo também terão feiras ao longo da semana. Comerciante exibe pescado durante a Feira do Peixe em Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA

Começa, nesta segunda-feira (3), a 243ª edição da Feira do Peixe, tradicional evento realizado durante a Semana Santa em Porto Alegre. Cerca de 40 bancas vão vender frutos do mar até a Páscoa no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, no Centro Histórico.

Além disso, haverá feiras nos bairros Restinga e Belém Novo. Veja a programação dos eventos abaixo.

A prefeitura projeta alta nas vendas em comparação com os últimos anos, ainda sob efeito das restrições impostas pela pandemia. Em 2022, cerca de 280 mil pessoas compraram cerca de 297 mil kg de pescados nas três feiras. O preço médio dos produtos, no ano passado, foi de R$ 32,50.

Na feira do Centro Histórico, além dos peixes frescos, serão servidos pratos como peixe assado na taquara, bolinho de peixe e peixe frito.

Peixe assado na taquara, prato servido durante a Feira do Peixe em Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA

Programação da Feira do Peixe:

Largo Glênio Peres – Centro Histórico

Quando: de 3 a 7 de abril

Horário: das 8h às 20h

Av. João Antônio Silveira – Esplanada da Restinga

Quando: de 5 a 7 de abril

Horário: das 8h às 20h

Av. Heitor Vieira, 494 – Belém Novo

Quando: de 5 a 7 de abril

Horário: das 8h às 20h

Vito Califano