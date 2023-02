Feirante é condenada a mais de 13 anos de prisão por matar homem a tiros em Porto Velho

Ré respondeu por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e utilizando meio que dificultou a defesa da vítima. À esquerda, Erica Lopes Pedrosa; à direita, Marinho de Oliveira

A feirante acusada de matar André Marinho Oliveira, na época com 36 anos, foi condenada a 13 e seis meses de prisão, sem o direito de recorrer em liberdade. A ré se encontra presa desde setembro de 2021.

O crime aconteceu no dia 5 de agosto de 2021, no bairro Jardim Santana, em Porto Velho. Em depoimento, Erica Lopes Pedrosa confessou ter atirado em André porque era ameaçada por ele. Quando foi presa, ela declarou:

“Já saí da casa dos meus pais pra não ter que ficar ouvindo coisa. Toda vez que eu chegava lá [vila onde morava] o André ficava falando: ‘Ela tem medo de mim’. Ele vivia me ameaçando”.

As investigações identificaram que vítima e suspeito tiveram uma discussão banal, que motivou o crime. A vítima andava na rua quando foi atingida com quatro tiros.

Erica foi submetida ao júri popular e condenada por homicídio qualificado, praticado por motivo torpe e utilizando meio que dificultou a defesa da vítima. Ela não teve direito de recorrer em liberdade.

