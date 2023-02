Feirão do Emprego Online é realizado até o dia 6 de março em Rondônia

Oportunidades são para diversos municípios. Mais de mil vagas estão abertas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Programa Geração Emprego em RO

Governo de RO/Divulgação

O 1º Feirão do Emprego Online de 2023 teve início nesta segunda-feira (27) e segue até 6 de março em Rondônia. Estão abertas mais de 1,5 mil vagas pelo programa Geração Emprego.

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), durante o período do feirão, os candidatos às vagas poderão se cadastrar e enviar currículos para os cargos em que possuem interesse.

O feirão está sendo realizado de forma online totalmente pelo site Geração Emprego, como uma forma de atender todo o público dos municípios de Rondônia.

Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena concentram o maior número de vagas ofertadas, mas também há opções para Ariquemes, Cacoal, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Jaru, Ouro Preto do Oeste e Rolim de Moura.

As principais oportunidades são para as áreas de linha de produção, motorista e auxiliar de loja, mas ainda há para cargos como nutricionista, vendedor, funileiro, chapeiro, motoboy, costureiro, designer, entre outros.

De acordo com o cronograma do evento, os currículos cadastrados serão selecionados entre os dias 6 e 12 de março, e o retorno aos inscritos deve acontecer no dia 13.

