Feirão em Valinhos oferece 472 vagas de emprego neste sábado; salários chegam a R$ 11 mil

Evento será no Fundo Social e candidatos podem sair do local com carteira assinada. Há oportunidades para pessoas com ou sem experiência. Veja relação. feirão de empregos de Valinhos (SP) oferece vagas para moradores de Valinhos, Vinhedo (SP) e Campinas (SP).

Geraldo Bubniak/AEN

Um feirão de empregos em Valinhos (SP) oferece 472 vagas de emprego para 92 ocupações neste sábado (11). O evento será realizado das 8h às 17h no Fundo Social de Solidariedade e tem participação de 37 empresas. Veja abaixo as oportunidades.

As vagas oferecidas contemplam todos os níveis de escolaridade e há oportunidades para candidatos com ou sem experiência. De acordo com a Prefeitura de Valinhos, responsável pelo evento, os salários oferecidos variam entre R$ 1.450 e R$ 11 mil, além de benefícios.

Os postos de trabalho podem ser preenchidos por moradores de Valinhos, ou Campinas (SP). Para se candidatar, é necessário apresentar carteira de trabalho, RG, CPF, currículo, comprovante de endereço e carta de encaminhamento do PAT, se houver.

Agente de prevenção de perdas: 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 2

Ajudante de eletricista: 3

Ajudante de obras: 20

Analista de recursos humanos: 1

Analista de PCP: 1

Assistente comercial de seguros: 2

Atendente de lanchonete: 11

Atendente de lojas e mercados: 3

Atendente do setor de frios e laticínios: 3

Auxiliar administrativo: 4

Auxiliar de confeitaria: 1

Auxiliar de cozinha: 9

Auxiliar de escrituração fiscal: 1

Auxiliar de jardinagem: 100

Auxiliar de expedição: 1

Auxiliar de limpeza: 11

Auxiliar de linha de produção: 2

Auxiliar de manutenção predial: 3

Balanceiro (a) : 1

Balconista de açougue: 4

Balconista de padaria: 2

Caminhoneiro (a) de caminhão leve: 4

Carpinteiro (a) auxiliar: 2

Chefe de cozinha: 1

Consultor (a) de vendas: 5

Controlador (a) de acesso: 5

Cozinheiro (a) geral: 2

Desenhista de móveis: 2

Eletricista: 1

Embalador à mão: 10

Encanador (a) : 2

Engenheiro (a) agrônomo: 1

Estagiário (a) em engenharia civil: 1

Estoquista: 1

Faxineiro: (a) 1

Gerente de varejo: 1

Jardineiro: (a) 6

Operador de loja (jovem aprendiz) : 10

Lustrador (a) de madeira: 2

Marceneiro (a): 2

Marceneiro (a) modelista: 2

Mecânico (a) de automóvel: 1

Motorista carreteiro: 12

Motorista de basculante: 10

Motorista de caminhão: 14

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk: 5

Motorista de perua: 5

Motorista de ônibus: 5

Operador (a) de caixa: 18

Operador (a) de centro de usinagem: 1

Operador (a) de carregadeira: 3

Operador (a) de lojas: 1

Operador (a) de máquinas fixas: 3

Operador (a) de máquinas florestais: 1

Operador (a) de motosserra: 3

Operador (a) de pá carregadeira: 4

Operador (a) de retroescavadeira: 5

Operador (a) de rolo compressor: 1

Operador (a) de torno com comando numérico: 1

Operador (a) de tratores diversos: 4

Operador (a) de triturador de toras: 1

Pedreiro (a) : 5

Peixeiro (a) : 4

Preparador (a) de sucata e aparas: 2

Projetista de móveis: 2

Projetista de matrizes: 1

Rasteleiro (a) de asfalto: 2

Repositor (a) de mercadorias: 4

Sushiman / sushwoman: 3

Técnico (a) de edificações: 8

Técnico (a) de manutenção industrial: 1

Técnico (a) em segurança do trabalho: 2

Trabalhador (a) rural: 10

Tratorista operador (a) de roçadeira: 68

Vendedor (a) porta a porta: 5

Zelador (a): 2

CLIQUE e veja detalhes de cada vaga.

Serviço

Data: sábado, 11 de março, das 7h às 17h

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua José Lilani, 15, Centro, Valinhos

Documentos exigidos: carteira de trabalho, RG, CPF, currículo, comprovante de endereço e carta de encaminhamento do PAT, se houver

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi