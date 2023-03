Feirão tem descontos especiais e condições exclusivas na compra do imóvel próprio

Promoção da construtora Sousa Araujo é válida para unidades de dez residenciais em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Mogi das Cruzes, Hortolândia e Sumaré; clientes podem aproveitar as oportunidades até o próximo dia 02 de abril O Feirão do Imóvel da construtora Sousa Araujo está distribuindo vouchers de desconto, além de condições especiais para compra da casa própria. A promoção é válida para unidades de dez residenciais nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Mogi das Cruzes, Hortolândia e Sumaré.

As oportunidades estão disponíveis nos plantões de venda da construtora até o próximo dia 2 de abril. Toda equipe de corretores e assistentes de crédito da Sousa Araujo também está nos locais para auxiliar os clientes a obter financiamentos e subsídios de programas habitacionais.

As condições especiais do Feirão incluem facilidades na entrada, parcelas que cabem na renda da família e outras operações para o cliente conquistar o imóvel próprio. Além disso, também serão distribuídos vouchers de desconto na compra do apartamento ou casa na planta. Os cupons não são cumulativos.

Sousa Araújo

Divulgação

Integram o Feirão unidades de residenciais em São José (Cerejeiras, Florença e Portinari), Taubaté (Sou Viver), Jacareí (Tangará e Vidália), Mogi das Cruzes (Sou Pleno Life), Hortolândia (Visage e Paisage) e Sumaré (Ametista). Os empreendimentos contam com apartamentos de dois dormitórios. Já as casas apresentam dois ou três quartos.

“Um dos diferenciais dos empreendimentos Sousa Araujo é que todos são entregues com as áreas comuns e de lazer já equipadas e decoradas. Isso significa uma economia importante para as famílias no momento da mudança”, explica o gerente comercial da construtora, Magno Magalhães.

Sousa Araújo

Divulgação

Os endereços dos residenciais e dos plantões de venda da construtora podem ser conferidos no site ou nas redes sociais da empresa. Segundo o ranking Intec 2023, a Sousa Araujo é a 22a maior construtora do Brasil. A empresa é uma das que mais cresce no país neste setor, atua há 14 anos no mercado e já entregou mais de 20 mil unidades em 30 cidades.

A construtora é parceira da Caixa Econômica Federal no programa Casa Verde e Amarela e conta com certificações ISO 9001 e PBQP-H nível A (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat).

Não deixe para depois o sonho do imóvel próprio! Acesse:



Sousa Araújo

Divulgação

Sousa Araújo

Divulgação

valipomponi