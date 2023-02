Feirão voltado a micro e pequenos empreendedores tem inscrições abertas em Porto Alegre

Evento gratuito tem capacidade para 500 pessoas. Principal objetivo é ensinar como colocar a sua empresa na internet. Universidade do Vale do Rio dos Sinos campus Porto Alegre

Estão abertas, a partir desta terça-feira (21), as inscrições para o Feirão Digital promovido pela Prefeitura de Porto Alegre e voltado para micro e pequenos empreendedores. O evento gratuito, que tem capacidade para 500 pessoas, tem como objetivo ensinar a como colocar a sua empresa na internet.

As inscrições vão até o dia 3 de março e podem ser feitas no site. O Feirão acontece no dia 11 de março, sábado, das 8h45 às 18h30, no campus Porto Alegre da Unisinos, localizado na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1.600.

O evento contará com oficinas, cursos, palestras e mentorias que devem explorar o potencial das ferramentas online com o objetivo de impulsionar marcas e fidelizar clientes. Veja, abaixo, os principais temas que devem ser abordados.

O Feirão Digital também contará com a presença da Sala do Empreendedor, que oferecerá serviços e orientações sobre licenciamento, abertura e formalização de negócios, acesso a microcrédito e informações sobre o Tudo Fácil Empresas.

“A ideia é que todos saiam com suas redes sociais e canais digitais configurados e garantidos nos ambientes online, em condições de ampliar a visibilidade dentro do seu nicho de mercado”, afirma a gerente do projeto, Bruna Serrano.

O feirão também vai permitir aos participantes montar a sua jornada de acordo com temas de interesse. Para isso, contará com três auditórios e seis salas. A intenção dos organizadores é manter os participantes conectados a tudo que aprenderam, aumentando a sua intimidade com o ambiente virtual e fazendo com que essa atividade se torne parte da rotina de seus negócios.

Principais temas que devem abordados

Como usar o Google para a minha empresa?

Como criar redes sociais para a minha empresa?

Como usar o WhatsApp para vender mais?

Como usar ferramentas gratuitas para criar postagens?

Como montar um plano de marketing digital para a empresa?

Como usar e-mail marketing para vender?

Vittorio Rienzo