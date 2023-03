Felicità globale 2023: l’Italia è al 25° posto

In vista della Giornata internazionale della felicità che si celebra il 20 marzo e che è stata istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2012, Ipsos presenta i dati di una nuova indagine che indaga la felicità in 32 Paesi del mondo.

Lo studio rivela che, in media, quasi tre persone su quattro (73%) si dichiarano felici. In particolare, i più alti livelli di felicità si registrano soprattutto in Cina (91%), Arabia Saudita (86%) e Paesi Bassi (85%); al contrario, quelli più bassi in Polonia (58%), Corea del Sud (57%) e Ungheria (50%).

Tra tutti tutti i 32 Paesi interrogati, l’Italia si colloca soltanto al 25° posto. Nonostante ciò, il 68% dell’opinione pubblica dichiara di essere felice.

Dall’indagine emerge che la felicità globale è aumentata per il secondo anno consecutivo. È di sei punti superiore a quella di un anno fa e di 10 punti superiore a quella dell’agosto 2020, pochi mesi dopo che il Covid-19 aveva sconvolto la vita in tutto il mondo. L’aumento complessivo nasconde tendenze molto diverse tra le varie regioni: mentre la percentuale di persone felici dichiarate è aumentata notevolmente in America Latina, è crollata in molti Paesi occidentali. Le variazioni rispetto all’anno precedente vanno da un aumento di 26 punti in Colombia e Argentina a un calo di 13 punti in Gran Bretagna.

In media, la felicità nei Paesi a medio reddito (secondo la definizione della Banca Mondiale) ha registrato un aumento più pronunciato rispetto ai Paesi ad alto reddito. Il livello medio di felicità dei Paesi a medio reddito ha superato quello dei Paesi ad alto reddito per la prima volta da quando Ipsos ha iniziato a monitorarli nel 2011.

Di cosa sono soddisfatte le persone?

A livello globale, le persone si dichiarano più soddisfatte dei rapporti con gli amici e la famiglia, mentre sono molto meno quelle che si diono soddisfatte della situazione economica e politica del proprio Paese. Tra i 30 aspetti della vita, cinque dei sei principali mostrano i più alti livelli di soddisfazione riguardano le relazioni: 1. I miei figli (se genitore) (85%) 2. Rapporto con il partner/coniuge (se ne ha uno) (84%) 3. Accesso alla natura e contatto con essa (80%) 4. Livello di istruzione (80%) 5. Rapporto con i parenti (78%) 6. Amici (78%).

I cinque aspetti di cui gli intervistati si dichiarano invece meno soddisfatti sono: 1. Situazione sociale e politica del Paese (40%) 2. Situazione economica del Paese (40%) 3. La propria situazione finanziaria (57%) 4. Vita sentimentale/sessuale (63%) 5. Esercizio fisico/attività fisiche (65%).

Le aree della vita di cui gli intervistati sono soddisfatti tendono a variare a seconda del livello di sviluppo economico del Paese. Rispetto ad altri aspetti della loro vita, i cittadini dei Paesi a più alto reddito tendono a essere più soddisfatti della loro sicurezza personale, dei beni materiali e delle condizioni di vita rispetto a quelli dei Paesi a medio reddito. Questi ultimi tendono a essere più soddisfatti della loro vita religiosa, della loro salute fisica e del loro aspetto rispetto ai cittadini dei Paesi più ricchi.

Cosa rende felici le persone?

Ipsos ha misurato la relazione tra il livello di felicità generale dichiarato da tutti gli intervistati e il livello di soddisfazione per i 30 aspetti della vita. Ne è emerso che i primi cinque fattori di felicità sono, nell’ordine: sentire che la propria vita ha un significato, sentirsi in controllo della stessa, salute mentale e benessere, vita sociale e condizioni di vita.

L’articolo Felicità globale 2023: l’Italia è al 25° posto proviene da The Map Report.

