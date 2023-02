Felino em risco de extinção é visto em Cachoeirinha, diz coletivo que atua na defesa da floresta

Gato-do-mato-pequeno foi avistado em área de mais de 250 hectares entre a freeway e uma avenida da cidade. Integrante do coletivo afirma que animal nunca havia sido registrado na região. Gato-do-mato-pequeno foi avistado em área entre a freeway e a principal avenida de Cachoeirinha

Um felino em risco de extinção foi visto em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O gato-do-mato pequeno foi avistado em uma área de mais de 250 hectares entre a freeway e a avenida Flores da Cunha.

O felino, de cerca de 3 quilos, foi registrado por uma armadilha fotográfica. O equipamento possui uma câmera ligada a um sensor de movimento e temperatura. Quando é detectado movimento, a câmera é ativada e começa a fotografar. O registro não é invasivo e não causa incômodo ou lesão no animal.

O nome científico do gato-do-mato-pequeno é Leopardus guttulus. De acordo com Leonardo da Costa, integrante do coletivo Mato do Júlio, que atua na defesa da floresta, a presença do felino ainda não havia sido registrada na cidade e na região.

”É justamente por aquela área de mata Atlântica ser tão bem preservada que ele está tendo uma vida tranquila ali e nunca antes tinha sido visto”, diz Leonardo.

O integrante do coletivo afirma que as pessoas que moram nas imediações da área não correm riscos de encontrarem o gato-do-mato. Segundo Leonardo, o risco, na verdade, é o de a área em que o animal foi avistado ser destruída.

”A única proteção que se possui no momento é um artigo do Plano Diretor de Cachoeirinha, que torna ela uma área de especial interesse ambiental”, afirma o voluntário.

Em setembro de 2022, o coletivo informou que registrou na cidade um graxaim-do-mato, uma espécie de cachorro silvestre.

