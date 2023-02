feliz-idade-e-bloco-dos-artistas-abrem-a-folia-em-angra

Até a madrugada de Quarta-feira de Cinzas, centenas de blocos vão fazer a alegria dos foliões na região central e nos bairros. Bloco da Feliz Idade nas ruas de Angra dos Reis.

Nem a chuva foi capaz de tirar a animação do povo no primeiro dia de carnaval em Angra dos Reis. Nessa quarta-feira, 15 de fevereiro, dois blocos saíram às ruas, e a folia foi oficialmente aberta na cidade, para a alegria dos foliões que aguardavam há dois anos por esse momento.

Com o enredo “Feliz Idade vem brincar de Festa Junina na Avenida”, o Bloco da Feliz Idade abriu alas para o carnaval 2023 em Angra e também para as comemorações de seus 20 anos de avenida. A bateria com 25 ritmistas, sob o comando do Mestre Léo, deu o tom da festa e os vestidos que faziam referências às quadrilhas coloriram as ruas.

O tradicional Bloco dos Artistas também desfilou na noite de ontem. Este ano teve uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos, que faleceu no ano passado. Como acontece sempre, ainda rolou um concurso de fantasias, premiando os foliões mais criativos. Os vencedores receberam troféus que faziam referência ao Tremendão.

E a festa continua por mais seis dias em Angra, com blocos desfilando de dia e de noite, no Centro e nos bairros, incluindo praias da Ilha Grande. No Barracão do Samba, instalado no Cais de Santa Luzia, haverá apresentações musicais com artistas da terra e matinês para os baixinhos. A atração de hoje, 16 de fevereiro, é Léo Oliveira, que vai cantar sucessos da MPB, pagode e samba.

O Barracão do Samba também vai sediar, a partir das 23h, desta sexta-feira, 17 de fevereiro, o concurso para a escolha da Rainha e da Rainha Gay do carnaval 2023. As inscrições ainda estão abertas e são gratuitas.

– O carnaval é a cultura popular de maior expressão no nosso país, e em Angra não é diferente. Temos um carnaval de sete dias, com centenas de blocos, o que representa um grande investimento na cultura. Além de proporcionar lazer e cultura à população, fomentamos a indústria do carnaval porque, quando fortalecemos economicamente os blocos, as atrações, isso envolve uma cadeia produtiva muito grande e é um grande sucesso – destacou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

TOTAL INFRAESTRUTURA PARA OS BLOCOS

Os blocos que fazem parte da programação oficial contam com toda uma infraestrutura fornecida pelo Governo Municipal. Eles não têm custos com carro de som, equipamentos e segurança. Sessenta e um blocos foram contemplados no chamamento público feito pela prefeitura e receberam recursos a serem empregados na confecção de abadás; serviços de design gráfico; aquisição de instrumentos musicais e/ou insumos para instrumentos musicais e contratação de banda ou DJ.

O carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da secretaria de Eventos e da de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVAL 2023

Obs.: Os horários da programação são os da concentração; as saídas dos blocos acontecem uma hora depois.

Feliz Idade e Bloco dos Artistas abrem a folia em Angra

SEXTA-FEIRA – 17 DE FEVEREIRO

18H30 – BLOCO INDOMÁVEL- CONCENTRAÇÃO: AVENIDA PARAÍBA – ITINGA (EM FRENTE AO SUPERMERCADO TATAIS)

19H – BLOCO COMUNIDADE DA CAVA – CONCENTRAÇÃO: RUA MOACYR DE PAULA LOBO (RUA DA PALMEIRAS) – CENTRO

19H – BLOCO PEZINHO INCHADO – CONCENTRAÇÃO: RUA DOS SUSPIROS – CAMPO BELO

20H – BLOCO 6 DE JANEIRO – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTR

20H – BLOCO DAS PIRANHAS (CAPRICHOSOS DA VILA) – CONCENTRAÇÃO: AVENIDA FRANCISCO MAGALHÃES DE CASTRO – PARQUE MAMBUCABA (INÍCIO DA AVENIDA, EM FRENTE AO POSTO DE GASOLINA)

23H30 – BLOCO DA NAÇÃO (URUBUZADA) – CONCENTRAÇÃO: MONUMENTO DOS 3 REIS MAGOS – PRAIA DO ANIL

23H30 – BLOCO FURIOSA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

SÁBADO -18 DE FEVEREIRO

15H – BLOCO UNIDOS DO CAMORIM – CONCENTRAÇÃO: RUA DA PEDREIRA

17H – ACADÊMICOS DAS ROLAS E DAS PIRIQUITAS CANSADAS DO BONFIM – CONCENTRAÇÃO: BONFIM

18H – BLOCO DA VÓ NINA – CONCENTRAÇÃO: RUA DO MANECO – VILA DO ABRAÃO

18H – BLOCO BOMBA – CONCENTRAÇÃO: RECANTO DOS PESCADORES – GARATUCAIA

18H – BLOCO DAS PIRANHAS LOUCAS DO CARMO – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA 6 DE JANEIRO (MORRO DO CARMO)

18H30 – BLOCO DO REIZINHO MIRIM – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

19H – BLOCO UNIDOS DA PORTELINHA – CONCENTRAÇÃO: RUA ALTENFELDER SILVA – CENTRO

19H – BLOCO ME CONECTA QUE EU VOU – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

20H30 – BLOCO ACADÊMICOS DO CARAVELAS – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

21H – BLOCO DA MALHAÇÃO – CONCENTRAÇÃO: TEXACO – CENTRO

21H30 – BLOCO PAREI DE BEBER E NÃO DE MENTIR – CONCENTRAÇÃO: VILA DO ABRAÃO – ILHA GRANDE

22H – BLOCO DO ENCRUZO – CONCENTRAÇÃO: CAMPO DE FUTEBOL DA ENSEADA – ENCRUZO DA ENSEADA

23H – BLOCO TÔÁ TÔA – CONCENTRAÇÃO: MONUMENTO 3 REIS MAGOS – PRAIA DO ANIL

DOMINGO – 19 DE FEVEREIRO

13H – BLOCO DAS PIRANHAS DO FRADE – CONCENTRAÇÃO: RUA DOS PINHEIROS – FRADE

14H – BLOCO DA PAZ – CONCENTRAÇÃO: RUA FRANCISCO JERÔNIMO – ARIRÓ

14H – BLOCO PIRANHAS DO CENTRO – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENT

14H – BLOCO CAMORIM PEQUENO – FINAL DA RUA BOA VISTA

15H – BLOCO DA FOFOCA – CONCENTRAÇÃO: PRAIA DE ARAÇATIBA – ILHA GRANDE

15H30 – BLOCO GORÓ BELEZA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA CHEFE COTTA (SÃO BENTO)

16H – BLOCO FURDUNÇO DA MADRASTA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

16H – BLOCO DO BONFIM – CONCENTRAÇÃO: PRAIA DO BONFIM

17H – BLOCO JACU ELÉTRICO – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GELSON DE SOUZA (PRAÇA DO VILLAGE) – JACUECANGA

18H – BLOCO DOS MENDIGOS – CONCENTRAÇÃO: RUA DO CAJUEIRO – MORRO DO PERE

19H – BLOCO DO REIZINHO – CONCENTRAÇÃO: RUA MOACYR DE PAULA LOBO – CENTRO

19H – BLOCO ESCORREGA SHOW – CONCENTRAÇÃO: (CONDOMÍNIO VALE DA BANQUETA) – BANQUETA

20H – BLOCO DO FUTEBOL DAS PIRANHAS DA MONSUABA – CONCENTRAÇÃO: (CAMPO DOS BANDEIRANTES – MONSUABA

21H – BLOCO UNIDOS DA PRAIA VERMELHA – CONCENTRAÇÃO: RUA DAS FLORES –VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA

22H – BLOCO ROSINHAS DA ILHA – CONCENTRAÇÃO: RUA NAGIB MAMED DE QUEIROZ – VILA DO ABRAÃO

23H – BLOCO NIGHT BOYS FOLIA – CONCENTRAÇÃO: MONUMENTO 3 REIS MAGOS – PRAIA DO ANI

00H – BLOCO VEM COM TUDO – CONCENTRAÇÃO: RUA DAS FLORES – VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA

SEGUNDA-FEIRA – 20 DE FEVEREIRO

15H – BLOCO CONEXÃO REQUEBRA – CONCENTRAÇÃO PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

15H – BLOCO TIPO COLÔMBIA – CONCENTRAÇÃO: CAMORIM

16H – BLOCO MUSTACHE FOLIA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA ROTARY – SÃO BENTO

16H – BLOCO PIRANHAS DO BONFIM – CONCENTRAÇÃO: PRAIA DO BONFIm

18H – BLOCO UNIDOS DE JACUECANGA – CONCENTRAÇÃO: RUA CONDE MAURÍCIO DE NASSAU (EM FRENTE AO BAR DO GENECY) – JACUECANGA

17H – BLOCO DAS PIRANHAS DO PERES – CONCENTRAÇÃO: MORRO DO PERES

19H – BLOCO CHAMEGO UNIDO (BOLA DE NEVE) – CONCENTRAÇÃO: CAMPO DA GRINGA – PARQUE MAMBUCA

19H 30 – BLOCO UNS E OUTROS DE LADEIRA ABAIXO – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

20H – BLOCO DA CARIOCA – CONCENTRAÇÃO: BICA DA CARIOCA – CENTRO

20H – BLOCO FLA ILHA GRANDE – CONCENTRAÇÃO: VILA DO ABRAÃO, ILHA GRANDE

23H – BLOCO CONEXÃO BAHIA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

TERÇA-FEIRA – 21 DE FEVEREIRO

15H – BLOCO DO MARINAS – CONCENTRAÇÃO: ESTRADA DO MARINAS

15H – BLOCO PIRANHAS CAMORIM – CONCENTRAÇÃO: RUA JOÃO PEDRO I (EM FRENTE AO BAR DO ZÉ QUINTINO) – CAMORIM

16H – BLOCO SIRI GOSTOSO – CONCENTRAÇÃO: ORLA DA PRAIA DA ITINGA

17H – BLOCO REBOBINA – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

18H – BLOCO SUJOS DE LAMA – RUA PREF. JOÃO GREGÓRIO GALINDO, EM FRENTE À GARAGEM DA BONFIM – CAMPO BELO

19H – BLOCO AMIGOS NORDESTINOS – CONCENTRAÇÃO: VILA DO ABRAÃO, ILHA GRANDE

19H – BLOCO TUDO PELA DINHA – CONCENTRAÇÃO: VILA DO ABRAÃO, ILHA GRANDE

19H30 – BLOCO MOCIDADE UNIDA DO TATU – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

20H – BLOCO UNIDOS DA PORTEIRA – CONCENTRAÇÃO: CAMPO DA PORTEIRA – JAPUÍBA

21H – BLOCO AFRO REGGAE HOMOHEYN – CONCENTRAÇÃO: VILA DO ABRAÃO, ILHA GRAND

22H – BLOCO QUARTA SEM LEI – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

23H – BLOCO GALERA DO ROCK – CONCENTRAÇÃO: PRAÇA GENERAL OSÓRIO – CENTRO

