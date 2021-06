fenilalanina:-benefici,-effetti-collaterali-e-fonti-di-cibo.

La fenilalanina è un amminoacido presente in molti alimenti e utilizzato dall’organismo per produrre proteine ​​e altre importanti molecole.

È stato studiato per i suoi effetti su depressione, dolore e disturbi della pelle. Questo servizio ti dice tutto ciò che devi sapere sulla fenilalanina, inclusi i suoi benefici, gli effetti collaterali e le fonti di cibo.

La fenilalanina è un amminoacido, che sono i mattoni delle proteine ​​nel tuo corpo.

Questa molecola esiste in due forme o disposizioni:

L-fenilalanina;

D-fenilalanina.

Sono quasi identici ma hanno una struttura molecolare leggermente diversa (1 Fonte attendibile).

La forma L si trova negli alimenti e viene utilizzata per produrre proteine ​​nel corpo, mentre la forma D può essere sintetizzata per l’uso in alcune applicazioni mediche.

Il tuo corpo non è in grado di produrre da solo abbastanza L-fenilalanina, quindi è considerato un amminoacido essenziale che deve essere ottenuto attraverso la tua dieta.

Si trova in un’ampia varietà di alimenti, sia di origine vegetale che animale (5 Fonte attendibile).

Oltre al suo ruolo nella produzione di proteine, la fenilalanina viene utilizzata per creare altre importanti molecole nel corpo, molte delle quali inviano segnali tra diverse parti del corpo (6 Fonte attendibile).

La fenilalanina è stata studiata come trattamento per diverse condizioni mediche, tra cui disturbi della pelle, depressione e dolore.

Tuttavia, può essere pericoloso per le persone con la malattia genetica fenilchetonuria (PKU).

È importante per il normale funzionamento del tuo corpo.

Il tuo corpo ha bisogno di fenilalanina e altri amminoacidi per produrre proteine.

Molte proteine ​​importanti si trovano nel cervello, nel sangue, nei muscoli, negli organi interni e praticamente ovunque nel corpo.

Inoltre, la fenilalanina è fondamentale per la produzione di altre molecole, tra cui:

Tirosina : questo amminoacido è prodotto direttamente dalla fenilalanina. Può essere utilizzato per creare nuove proteine ​​o convertito in altre molecole in questo elenco.

: questo amminoacido è prodotto direttamente dalla fenilalanina. Può essere utilizzato per creare nuove proteine ​​o convertito in altre molecole in questo elenco. Epinefrina e norepinefrina : quando si verifica stress, queste molecole sono vitali per la risposta “combatti o fuggi” del tuo corpo.

: quando si verifica stress, queste molecole sono vitali per la risposta “combatti o fuggi” del tuo corpo. Dopamina: questa molecola è coinvolta nelle sensazioni di piacere nel cervello, oltre a formare ricordi e capacità di apprendimento.

Problemi con le normali funzioni di queste molecole possono causare effetti negativi sulla salute.

Poiché la fenilalanina viene utilizzata per produrre queste molecole nel corpo, è stata studiata come potenziale trattamento per alcune condizioni, inclusa la depressione

