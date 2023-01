Fenômeno de ‘raios vermelhos’ ilumina céu e é flagrado por câmera em SC; VÍDEO

Os chamados ‘sprites vermelhos’ são tipos de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens, explica astrônomo. Registro foi feito em Monte Castelo. Fenômeno ‘sprites’ vermelhos é flagrado por câmera no Norte de SC

O fenômeno conhecido como “sprites vermelhos” ou “raios vermelhos” coloriu e iluminou o céu em Monte Castelo, no Norte catarinense, onde foi flagrado (assista acima). Trata-se de tipos de descargas elétricas que ocorrem acima das nuvens e, geralmente, possuem cor avermelhada, explicou o astrônomo Jocimar Justino, dono da câmera que fez o registro.

Os “sprites vermelhos” foram vistos no céu da cidade em 13 de janeiro às 20h26, segundo ele. “Sabe-se que eles ocorrem sobre nuvens de tempestade. Não é algo muito comum de se ver e registrar em partes por causa de sua curta duração. Duram apenas alguns milissegundos”, afirmou o astrônomo.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“É bem curioso, porque eles se parecem com fadas, polvos, águas-vivas. Antigamente até achavam que fossem espíritos”, disse Justino.

O que são “sprites vermelhos”?

A Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) explicou que os “sprites vermelhos” ocorrem acima de nuvens de tempestade e são gerados por intensas cargas elétricas que partem do topo das nuvens e vão até o limite da mesosfera, a cerca de 95 quilômetros de altitude.

Fenômeno dos ‘sprites vermelhos’ é flagrado por câmera em Monte Castelo

Reprodução/Jocimar Justino

Em determinado momento, essa descarga elétrica gera um flash de plasma que, por alguns milissegundos, torna-se iluminado, com diversos formatos.

VÍDEO: Estação espacial é registrada em câmera de SC

Moradores de Chapecó relatam tremor de terra e prédio é evacuado

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi